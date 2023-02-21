مجلس الأمن الدولي يندد بالاستيطان.. وإسرائيل ترد

الثلاثاء 21 فبراير-شباط 2023 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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ندد مجلس الأمن الدولي الاثنين في بيان بإضفاء الشرعية على تسع مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، معتبرا أن المستوطنات "عقبة" أمام السلام، الأمر الذي أغضب الاحتلال الإسرائيلي الذي رأى القرار تنكرا لحق اليهود "التاريخي".

واعتبر المجلس في بيان صادر عن الرئاسة بدعم من جميع أعضائه الخمسة عشر والذي لا يعتبر ملزما، أن "استمرار النشاط الاستيطاني الإسرائيلي يعرض مبدأ حل الدولتين للخطر".

كما أكد "معارضته لجميع الإجراءات الأحادية الجانب التي تعرقل السلام ومنها بناء وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية ومصادرة الأراضي الفلسطينية وإضفاء الشرعية على المستوطنات وهدم مساكن الفلسطينيين وتهجير الفلسطينيين المدنيين".

وأعرب عن "قلقه العميق وتفاجئه" بإعلان إسرائيل إضفاء الشرعية على المستوطنات التسع وبناء مساكن جديدة في المستوطنات القائمة.

وفي كانون الأول/ ديسمبر 2016 وللمرة الأولى منذ عام 1979، دعا مجلس الأمن إسرائيل إلى وقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة في قرار صدر جراء عدم استخدام الولايات المتحدة حق الفيتو.

وكانت الولايات المتحدة قد امتنعت عن التصويت عند صدور هذا القرار قبل أسابيع من انتقال السلطة من الرئيس الأسبق باراك أوباما إلى الرئيس السابق دونالد ترامب، علما بأن واشنطن كانت دعمت دائما إسرائيل في هذا الملف الحساس. من جانبها، نددت إسرائيل ببيان مجلس الأمن الدولي عن المستوطنات معتبرة أنه "أحادي الجانب" وينكر الحق "التاريخي" لليهود.

وأفاد بيان لمكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو أن "مجلس الأمن الدولي أصدر بيانا أحادي الجانب ينكر حق اليهود في العيش في وطنهم التاريخي، ويتجاهل الاعتداءات الإرهابية الفلسطينية في القدس والتي اغتيل فيها عشرة مواطنين إسرائيليين" في الأسابيع الأخيرة. ورأى أنه "ما كان ينبغي أبدا للولايات المتحدة أن تؤيد" هذا النص.

في وقت سابق، تعهّدت إسرائيل، للولايات المتحدة الأمريكية، بتجميد الاستيطان خلال الأشهر المقبلة، غير أنها تنصلت من الالتزام بتجنب هدم منازل فلسطينية.

جاء ذلك وفق بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، نقلته هيئة البث الحكومية. ووفق مكتب نتنياهو، "أبلغت إسرائيل الولايات المتحدة أنها لن تشرعن في الأشهر المقبلة مستوطنات جديدة تتجاوز الـ9 التي تمّت الموافقة عليها