عاجل..هزة أرضية شديدة تضرب جنوب تركيا ويشعر بها سكان 3 دول عربية

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أفادت وسائل اعلام لبنانية وسورية بوقوع هزة أرضية بقوة 6.4 درجات، شعر بها سكان لبنان وسوريا وفلسطين ومنطقة أنطاكيا جنوب تركيا.
وأفاد مركز الرصد الزلزالي بسوريا، بوقوع هزة أرضية بقوة 6.3 درجات على مقياس ريختر، في لواء إسكندرون عند الساعة 20:04 بالتوقيت المحلي.
وأشارت وكالة "آفاد" التركية، بأن الزلزال وصلت قوته 6.4 درجات، وضرب ولاية هاتاي جنوبي تركيا، وزلزال آخر بقوة 5.8 درجات في قضاء صمنداغ بولاية هاتاي.
وطالبت إدارة الطوارئ والكوارث التركية، المواطنين بالابتعاد عن المباني المتضررة في منطقة الزلزال في هاتاي.
وأفاد شهود عيان، بانهيار عدد من المباني في شمال سوريا وجنوب تركيا نتيجة الزلزال الجديد.
وأعلنت وسائل الإعلام التركي، بوقوع أضرار جديدة بعد الهزة الأرضية الأخيرة في المنطقة، وسماع صوت انهيار مبان في مدينة أنطاكية التركية.
وبحسب قناة "الجزيرة" الفضائية، وقع عدد من الإصابات في شمال غربي سوريا، جراء الزلزال الذي ضرب ولاية هاتاي جنوبي تركيا بقوة 6.4، كما تم تسجيل انهيار عدد من المباني في جنديرس واعزاز نتيجة الهزة الأرضية العنيفة التي ضربت المنطقة
وأفادت، بوصول العديد من المناشدات للدفاع المدني التوجه فورا لمدينة جنديرس بريف عفرين بعد الهزة الأرضية بقوة 6.4 في هاتاي.
يتبع..