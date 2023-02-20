رئيس هيئة العمليات : معركتنا اليوم هي امتداداً لثورات التحرر الوطني من سلطة الاستبداد والعنصرية والكهنوت

الإثنين 20 فبراير-شباط 2023 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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أشاد رئيس هيئة العمليات اللواء الركن خالد الأشول، بالجاهزية القتالية العالية التي يتمتع بها أبطال القوات المسلحة في المنطقة العسكرية السابعة..

مشيداً ببطولاتهم وتضحياتهم الخالدة في معركة الدفاع عن الثوابت والمكتسبات الوطنية ومواجهة المشروع الحوثي الإرهابي المموّل إيرانياً.

جاء ذلك خلال تفقده، اليوم، أبطال قوات المنطقة العسكرية السابعة في الخطوط الأمامية بجبهات القتال شمال غرب مارب والمحاذية للأطراف الشرقية لمحافظة صنعاء.

واستمع اللواء الأشول من رئيس عمليات المنطقة العسكرية السابعة العميد الركن منصور الزافني، وقادة الألوية والوحدات العسكرية إلى تقرير مفصل عن الأوضاع الميدانية وما يحققه أبطال الجيش من نجاحات في ردع مليشيا الحوثي الإرهابية التي تحاول تحقيق أي اختراق في دفاعات القوات المسلّحة الصلبة.

وتطرق اللواء الأشول، إلى الذكرى الـ75 لثورة الدستور الباسلة التي فجّرها أبناء اليمن الشرفاء ضد الإمامة، موضحًا أن معركتنا اليوم هي امتداداً لثورات التحرر الوطني من سلطة الاستبداد والعنصرية والكهنوت وعلى خطى أبطالها الذين صنعوا فجر الجمهورية وتاريخ اليمن الحديث. وأكد اللواء الأشول، أن أبطال قواتنا المسلحة هم أحفاد الثوار الأبطال الذين قدموا أرواحهم في سبيل التخلّص من طغيان الإمامة..

مؤكّداً السير على خطاهم حتى تحقيق النصر الناجز بتحرير كل تراب اليمن من مخلفات الكهنوت المتمثّلة في تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية.