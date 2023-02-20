بحار وأنهار تهدد بإغراق مدن ومناطق بالعالم.. تقرير يكشف التفاصيل

الإثنين 20 فبراير-شباط 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- وكالات

عدد القراءات 332

كشفت بيانات نُشرت حديثة، اليوم الاثنين، أن بحار وأنهار تهدد مدن ومناطق مختلفة حول العالم بالفيضانات، ومن بينها بعض أهم مراكز التصنيع العالمية.

وفقاً لموقع “إكس.دي.آي”، فإن الصين بها 16 من أصل 20 منطقة على مستوى العالم هي الأكثر عرضة لخطر تغير المناخ، حيث قيّم خبراء مخاطر تغير المناخ في وضع أكثر من 2600 منطقة باستخدام نماذج مناخية وبيانات طقس وبيانات بيئية لتقدير مدى الضرر الاقتصادي الذي قد يلحقه ارتفاع درجة حرارة الأرض بحلول عام 2050.

وتفترض الدراسة ارتفاع درجة حرارة الكوكب 3 درجات مئوية بحلول نهاية القرن بموجب سيناريو وضعته الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.

وبهذا الشأن، قالت “إكس.دي.آي”: “إن البيانات تظهر احتمال تعرض بعض المناطق التي تعد محركات للاقتصاد العالمي لمخاطر كارثية مثل ارتفاع مستويات البحر وفيضانات الأنهار وحرائق الغابات مما قد يثبط أيضاً من أسعار العقارات ويحد من الاستثمار”.



وبحسب البيانات، جاء إقليم جيانغسو الساحلي الصناعي الصيني، الذي يسهم بعشر الناتج الإجمالي المحلي في البلاد، على رأس قائمة أكثر مناطق العالم المعرضة للخطر، يليه إقليم شاندونغ المجاور، وإقليم خبي المهم لإنتاج الصلب، فيما حل إقليم خنان المعرض للفيضانات في المركز الرابع.

أما المناطق غير الصينية على القائمة، فمن بينها فلوريدا بالمركز العاشر، وكاليفورنيا في المركز 19.

وبالنسبة لقائمة أكثر 50 منطقة معرضة لخطر تغير المناخ، جاءت نيويورك في المركز رقم 46، وتضمنت القائمة أيضاً 9 مناطق هندية.

وبالإجمال تشكّل مناطق واقعة في الصين والهند والولايات المتحدة أكثر من نصف تلك المصنّفة في المراتب المئة الأولى.

وخلص التحليل إلى أن الفيضانات سواء في المناطق الداخلية أو الساحلية تمثّل أكبر خطر للبنى التحتية المادية.