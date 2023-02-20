5 أطعمة تنقص الوزن وتخفض مستويات السكر في الدم وتعزز صحة القلب

الإثنين 20 فبراير-شباط 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- وكالات

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نشر موقع “HealthShots”، تقريراً تحدث فيه عن أفضل 5 أطعمة تنقص الوزن وتخفض مستويات السكر في الدم وتحارب الإمساك، فضلاً عن أنها تعزز صحة القلب لأنها غنية بالألياف.



– 5 أطعمة تنقص الوزن

1- التفاح

يعتبر التفاح من الفواكه الغنية بالألياف، فمثلاً التفاحة النيئة متوسطة الحجم تحتوي على 4.4 غرام من محتوى الألياف أو 2.4 غرام لكل 100 غرام.

2- الأفوكادو

محتوى الألياف في الأفوكادو يصل إلى 6.7 غرام لكل 100 غرام أو 10 غرام في كوب واحد من الأفوكادو النيئ.

3- التوت

يعد التوت مغذ للغاية، إذ يحتوي على فوائد مضافة ذات نكهة قوية، وهو غني بفيتامين C والمنغنيز بالإضافة إلى نسبة عالية من الألياف تبلغ 8 غرامات في كوب واحد من التوت الخام أو 6.5 غرام لكل 100 غرام.

4- العدس

بالإضافة إلى أن العدس يحتوي على نسبة عالية من العناصر الغذائية والبروتين، فهو يحمل نسبة عالية من الألياف تبلغ 13.1 غرام لكل كوب من العدس المطبوخ أو 7.3 غرام لكل 100 غرام.

5- البازلاء

البازلاء تعتبر واحدة من أعلى الأطعمة الغنية بالألياف، إذ تحتوي على 16.3 غرام من الألياف لكل كوب من البازلاء المطبوخة أو 8.3 غرام لكل 100 غرام.