وزارة الدفاع الروسية تكشف تفاصيل مخطط أوكراني لتنفيذ حادث نووي بمواد تم نقلها من دولة أوروبية

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اتهمت روسيا، امس الأحد، أوكرانيا بالتخطيط لتنفيذ حادث نووي بمواد مشعة تم نقلها من دولة أوروبية، ومن ثم تحميل موسكو مسؤولية هذا الفعل.
وفي التفاصيل، أصدرت وزارة الدفاع الروسية بياناً قالت فيه: “تم تسليم حاويات مواد مشعة من أوروبا إلى أوكرانيا، بهدف تنفيذ استفزاز من أجل اتهام القوات المسلحة الروسية به”.
وأوضحت الوزارة الروسية: “أن نظام كييف، قبل بدء الدورة الاستثنائية الطارئة الحادية عشرة للجمعية العامة للأمم المتحدة، يواصل التحضير لاستفزاز واسع النطاق لاتهام روسيا بارتكاب (انتهاك جسيم) لالتزامات الاتفاقية، بشأن الأمان النووي أثناء العملية العسكرية الخاصة”.
وأضافت الدفاع الروسية: “لتنفيذ هذا الاستفزاز، تم تسليم عدة حاويات تحتوي على مواد مشعة إلى أوكرانيا، من أراضي إحدى الدول الأوروبية، متجاوزة التفتيش الجمركي، والذي سيتم استخدامه لتلويث محلي للمنطقة الواقعة في نطاق أحد المنشآت الخطرة الإشعاعية التي يسيطر عليها نظام كييف”.
وأشارت الوزارة إلى أن الغرض من الاستفزاز هو اتهام القوات المسلحة الروسية بشن هجمات عشوائية على المنشآت الخطرة الإشعاعية في أوكرانيا، مما سيؤدي إلى تسرب مواد مشعة وتلوث المنطقة.
والجدير ذكره أن أوكرانيا ترفض مثل هذه الاتهامات وتصفها بأنها محاولات لنشر معلومات مضللة وتتهم موسكو بالتخطيط لتنفيذ حوادث نووية في محاولة لتحميل أوكرانيا مسؤوليتها، حسب قولها.