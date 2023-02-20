كانت في طريقها إلى مناطق الحوثيين ..شحنة أسلحة مهربة تقع في قبضة الأجهزة الأمنية

الإثنين 20 فبراير-شباط 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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ضبطت الأجهزة الأمنية اليمنية في محافظة تعز، جنوبي غرب البلاد، شحنة أسلحة مهربة كانت في طريقها إلى مناطق سيطرة الحوثيين.

وقالت الأجهزة الأمنية في شرطة تعز، في بيان، إن "أفراد نقطة الشراجة التابعة لقوات شرطة الدوريات وأمن الطرق تمكنت، امس الأحد، من ضبط شحنة من الأسلحة المهربة".

وأشارت إلى أن الشحنة المهربة تحتوي على 22 قطعة سلاح، وأكثر من 30 صفيحة ذخيرة متنوعة، بجانب أسلحة أخرى كانت على متن سيارة نوع شاص في طريقها إلى مدينة المخا".

وأكدت أجهزة الأمن أنه جرى ضبط سائق السيارة وإيداعه الحجز تمهيداً لتسليمه إلى جهة الاختصاص.

يأتي ذلك بالتزامن مع ضبط الأجهزة الأمنية اليمنية في محافظة لحج، جنوبي البلاد، شحنة أسلحة خفيفة ومتوسطة، كانت في طريقها إلى مناطق سيطرة الحوثيين.

وخلال الفترة الأخيرة، أعلنت القوات البحرية الأميركية والبريطانية وكذلك الفرنسية عن ضبط عدد من السفن المحملة بالسلاح قادمة من إيران في طريقها إلى الحوثيين.