بعد ساعات من إعلان الشيخ القحاطي الفعو عن قاتل ابنه وزير الاوقاف يفاجئ القحاطي وبقية اسرته بموقف نبيل إحياء لقيم الشيم والمناقب

الإثنين 20 فبراير-شباط 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- خاص

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بعد ساعات من إعلان الشيخ القبلي عبدالله القحاطي الفعو عن قاتل ابنه، الذي كان مقررا ان يتم تنفيذ حكم الإعدام بحقه، صباح اليوم الإثنين بمحافظة مأرب، اعلن وزير الاوقاف والإرشاد الشيخ محمد عيضة شبيبة عن اعتماد وزارته حجة بكامل لوازمها للشيخ القحاطي وحرمه ولابنهم الشهيد.

واضاف الشيخ محمد عيضة شبيبة على صفحته بالفيسبوك " وحتى لا تموت الإشادة بالشيم والمناقب والقيم بين الأمم فإنني،قد خصصت للمقتول رحمه الله ولوالديه حجة بكل لوازمها ومايتعلق بها، ووالده الكريم يتفضل علينا بتحديد من سيحج عن ولده رحمه الله حتى يتم الترتيب. أشيدوا بمثل هذه المناقب التي يصنعها هؤلاء الكبار وأحيوها بين الناس.

واضاف معالي وزير الأوقاف في منشور له رصده مارب برس " و للولد المقتول ولوالديه حجة إلى بيت الله: سلك المسلك الشرعي والقانوني لعدة سنوات حتى حكمت له المحكمة، وعندما ملك القدرة على التنفيذ، وتمكن من أخذ حقه عفى عن قاتل ولده!!

وهل العفو إلا عند المقدرة؟!! وليس هذا هو العفو الأول كما سمعت فقد عفى عن قاتل أخيه من قبل!!

فإن لم أكن للعفو أهلاً لسوء ما... أتيت به جهلاً فأنت له أهلُ.

وصباح اليوم تنازل الشيخ "عبدالله القحاطي"عن حقه في القصاص من قاتل نجله، وسط حضور جمع غفير من شيوخ القبائل وأعيان في مدينة مأرب.

وخلال الايام الماضية قادت شخصيات قبلية وقيادات شعبية ووجاهات بالمحافظة، جهودا لدى الشيخ القحاطي للعفو عن القاتل. يذكر أن الشاب "ربيع علي الدماسي"، قد أقدم عمداً على قتل زميله وصديقه "صدام عبدالله القحاطي".