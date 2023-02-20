الرئيس الأمريكي يصل أوكرانيا في زيارة مفاجئة ويتجول في شوارع العاصمة شيخ من مأرب يعفو عن قاتل ابنه قبل لحظات من تنفيذ حكم الإعدام ''صور'' في علب الفول وجذوع النخل.. مدير مشروع مسام في اليمن يكشف عن أغرب طرق الحوثيين في زراعة الألغام وأخطرها اعتراف حوثي متأخر يكشف تواصل الجماعة الانقلابية وتخادمها مع التنظيمات الإرهابية ايران تتحدث عن نقل المحادثات مع السعودية من المستوى الأمني إلى المستوى السياسي قيادي حوثي يكشف تفاصيل الصفقة التي أبرمتها جماعته مع تنظيم القاعدة تطوير حبوب منع حمل للذكور تستخدم قبل الجماع بنصف ساعة معلومات مهمة ولأول مرة… أضرار لا يستخف بها على أدمغة الأطفال جراء جلوسهم الطويل أمام الشاشات خلل في الكلام قد يكون علامة تحذيرية لسرطان المريء فضيحة مدوية أشد وقعا من زلزال تركيا بطلها فريق الإنقاذ الإسرائيلي
قرر شيخ قبلي من ابناء محافظة مأرب (شرق اليمن) ان يعفو عن قاتل ابنه، الذي كان من المقرر تنفيذ حكم الإعدام بحقه، صباح اليوم الإثنين.
وفي التفاصيل، تنازل الشيخ "عبدالله القحاطي"، صباح اليوم الإثنين، عن حقه في القصاص من قاتل نجله، وسط حضور جمع غفير من شيوخ القبائل وأعيان في مدينة مأرب.
وقال الشيخ القحاطي، في فيديو متداول إنه عفى عن الشاب "ربيع الدماسي" الذي قتل نجله صدام لوجه الله الكريم.
وخلال الايام الماضية قادت شخصيات قبلية وقيادات شعبية ووجاهات بالمحافظة، جهودا لدى الشيخ القحاطي للعفو عن القاتل.
يذكر أن الشاب "ربيع علي الدماسي"، قد أقدم عمداً على قتل زميله وصديقه "صدام عبدالله القحاطي".
وقوبلت القضية بتفاعل واسع من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لاسيما بعد تداول صورا تظهر أم الجاني (ربيع)، وهي معتكفة جوار قبر الضحية (صدام)، راجية من الشيخ القحطاني ومن قبائل "آل جناح" و"مراد" العفو عن ابنها، الذي كان من المقرر تنفيذ حكم القصاص بحقه صباح اليوم.