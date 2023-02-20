اعتراف حوثي متأخر يكشف تواصل الجماعة الانقلابية وتخادمها مع التنظيمات الإرهابية

الإثنين 20 فبراير-شباط 2023 الساعة 01 مساءً / مأرب برس-متابعات

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اعترفت ميليشيا الحوثي بتنفيذها صفقة تبادل للأسرى مع تنظيم "القاعدة" وذلك بعد يوم على كشف تلك العملية من قبل التنظيم وتداول خبرها من قبل وسائل الإعلام.

وقال رئيس لجنة الأسرى في ميليشيا الحوثي عبدالقادر المرتضى، إن جماعته أجرت "قبل أيام" عملية تبادل أفرج فيها عن ثلاثة من عناصر الميليشيا مقابل أسيرين من عناصر التنظيم.

وزعم القيادي الحوثي أن الأسيرين من التنظيم أسروا في جبهات البيضاء، ضمن قوات "العدوان" في إشارة الى قوات التحالف "وهذا ما يؤكد أن ما يسمى بتنظيم القاعدة جزء أساسي من تحالف العدوان الأمريكي السعودي" وفق قوله.

وفي العادة، تنشر ميليشيا الحوثي عبر حساب المرتضى أخبار صفقات التبادل في ساعاتها الأولى، لكنه وعلى غير العادة تأخر في هذه الصفقة خمسة أيام، ما يشير إلى حرص الميليشيا على إبقاء الصفقة سرية وبعيدة عن التناول الإعلامي، قبل أن يحرجها "القاعدة" بالإعلان، ويضطر الميليشيا للاعتراف بها.

وكانت جماعة "أنصار الشريعة" - تنظيم القاعدة في جزيرة العرب- أعلنت السبت في بيان، أنها أجرت عملية تبادل أسرى مع الميليشيا، شملت تبادل سجينين حوثيين بمقاتلين جهاديين هما القعقاع البيحاني وموحد البيضاني، وذلك في 14 فبراير، وفق ما نقله موقع "سايت انتلجينس غروب" المتخصص.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مصدر أمني في صنعاء تأكيده عملية تبادل الأسرى بين الميليشيا وتنظيم القاعدة الذي تعده الولايات المتحدة أخطر فروع الشبكة الجهادية العالمية.

وليست هذه المرة الأولى التي تنفذ فيها الجماعتان عمليات تبادل لأسرى، فقد سبق ذلك عدة صفقات أفرج بموجبها عن عشرات المتطرفين بينهم شخصيات من قيادة التنظيم المتطرف ممن سيطرت الميليشيا على السجون التي كانوا يقبعون فيها عند اجتياحها العاصمة صنعاء أواخر 2014.