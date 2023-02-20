الرئيس الأمريكي يصل أوكرانيا في زيارة مفاجئة ويتجول في شوارع العاصمة شيخ من مأرب يعفو عن قاتل ابنه قبل لحظات من تنفيذ حكم الإعدام ''صور'' في علب الفول وجذوع النخل.. مدير مشروع مسام في اليمن يكشف عن أغرب طرق الحوثيين في زراعة الألغام وأخطرها اعتراف حوثي متأخر يكشف تواصل الجماعة الانقلابية وتخادمها مع التنظيمات الإرهابية ايران تتحدث عن نقل المحادثات مع السعودية من المستوى الأمني إلى المستوى السياسي قيادي حوثي يكشف تفاصيل الصفقة التي أبرمتها جماعته مع تنظيم القاعدة تطوير حبوب منع حمل للذكور تستخدم قبل الجماع بنصف ساعة معلومات مهمة ولأول مرة… أضرار لا يستخف بها على أدمغة الأطفال جراء جلوسهم الطويل أمام الشاشات خلل في الكلام قد يكون علامة تحذيرية لسرطان المريء فضيحة مدوية أشد وقعا من زلزال تركيا بطلها فريق الإنقاذ الإسرائيلي
كشفت تصريحات إيرانية جديدة أدلت بها وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، عن مساعٍ جديدة لإعادة العلاقات مع السعودية.
وقال المتحدث باسم الخارجية الايرانية “إننا في إيران راغبون بعودة العلاقات الإيرانية السعودية إلى مسارها الصحيح” موضحاً أن “العلاقات الإيرانية السعودية تصب في مصلحة البلدين وإيران أعلنت مرارا أنها ترحب بيد الصداقة التي تُمد لها وبالمساعي العراقية في هذا السياق”.
وأكّدت الخارجية الإيرانية في تصريحاتها أن “إيران مستعدة لمواصلة المحادثات مع الجانب السعودي ونقلها من المستوى الأمني إلى المستوى السياسي”.