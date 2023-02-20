ايران تتحدث عن نقل المحادثات مع السعودية من المستوى الأمني إلى المستوى السياسي

الإثنين 20 فبراير-شباط 2023 الساعة 01 مساءً / مأرب برس- وكالات

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كشفت تصريحات إيرانية جديدة أدلت بها وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، عن مساعٍ جديدة لإعادة العلاقات مع السعودية.



وقال المتحدث باسم الخارجية الايرانية “إننا في إيران راغبون بعودة العلاقات الإيرانية السعودية إلى مسارها الصحيح” موضحاً أن “العلاقات الإيرانية السعودية تصب في مصلحة البلدين وإيران أعلنت مرارا أنها ترحب بيد الصداقة التي تُمد لها وبالمساعي العراقية في هذا السياق”.

وأكّدت الخارجية الإيرانية في تصريحاتها أن “إيران مستعدة لمواصلة المحادثات مع الجانب السعودي ونقلها من المستوى الأمني إلى المستوى السياسي”.