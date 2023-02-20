قيادي حوثي يكشف تفاصيل الصفقة التي أبرمتها جماعته مع تنظيم القاعدة

الإثنين 20 فبراير-شباط 2023 الساعة 01 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أقرت جماعة الحوثي، الأحد، بإطلاق سراح عناصر إرهابية على علاقة بتنظيم القاعدة، غداة إعلان رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي أمام قمة ميونيخ للأمن، امتلاك حكومته أدلة عن تخادم الميليشيا مع التنظيمات الإرهابية.



وأكد رئيس ما تسمى "لجنة الأسرى" في الجماعة عبد القادر المرتضى في تغريدة على حسابه في تويتر، أن جماعته أجرت "عملية تبادل للأسرى" مع تنظيم القاعدة في شبوة.



وقال إنه إثر هذه العملية تم الإفراج عن ثلاثة من عناصر الحوثيين في مقابل "أسيرين تم أسرهما في جبهات البيضاء"، على حد قوله.





وتأتي تصريحات المرتضى بعد يوم من إعلان "أنصار الشريعة" الجناح المحلي لتنظيم القاعدة في اليمن، عن إتمامه عملية تبادل أسرى مع الحوثيين، استرد خلالها اثنين من عناصره، وفق ما نقل موقع "سايت انتلجينس جروب".



ونقل الموقع عن بيان لـ"أنصار الشريعة" أنه تم تبادل سجينين حوثيين بمقاتلين متطرفين هما القعقاع البيحاني وموحد البيضاني وذلك في 14 فبراير الحالي.



وكانت مصادر إعلامية يمنية كشفت في وقت سابق تفاصيل حول مفاوضات أجرتها ميليشيا الحوثي مع تنظيم القاعدة الإرهابي لإتمام صفقة تبادل أسرى بين الطرفين.



وأوضحت المصادر أن مفاوض تنظيم القاعدة الإرهابي عبدالله علي علوي مزاحم الملقب بـ"الزرقاوي" أجرى لقاءات عديدة مع مفاوض ميليشيا الحوثي القيادي محمد سالم النخعي "أبو أنس"، وتم الاتفاق بين الطرفين.