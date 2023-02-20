خلل في الكلام قد يكون علامة تحذيرية لسرطان المريء

الإثنين 20 فبراير-شباط 2023 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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يمكن للطبيعة العامة للأعراض المرتبطة بسرطان المريء أن تجعل المرض صعب الكشف.

ويمكن أن يساعد الاكتشاف المبكر لأي نوع من أنواع السرطان في ضمان تشخيص أفضل، مم يجعل الوعي بالأعراض في المقدمة والمركز.

وقد لا تظهر أعراض سرطان المريء حتى يصبح الورم السرطاني كبيرا بما يكفي للتدخل في تناول الطعام، ما يسبب صعوبة في الابتلاع، علامة التحذير "الأولى". ومع ذلك، فإن بحة الصوت

- وهي علامة تستهدف صوتك - يمكن أيضا أن تدق أجراس الإنذار.

ويحدث خلل النطق، أو الصوت الأجش، عندما يبدو صوتك خشنا أو متوترا أو لاهثا. وقد يتغير أيضا مستوى الصوت

- إلى أي مدى تتحدث بصوت عال أو ضعيف

- ونبرة صوتك