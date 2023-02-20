قطار مدرع ومخبأ سري..تفاصيل مثيرة كيف تتم حماية الرئيسين بوتين وزيلينسكي

الإثنين 20 فبراير-شباط 2023 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

عدد القراءات 213

خلال فترة الحرب، تُفرض حراسة مشددة على زعماء البلدان المتحاربة. الأمر لا يختلف بالنسبة للرئيسين الروسي والأوكراني، حيث تقترب الحرب بين البلدين على إتمام عامها الأول خلال أيام قليلة.

فبين قطار الرئيس روسي فلاديمير بوتين المدرع ومخبأ نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السري، تباينت وسائل الحماية، في وقت تستمر فيه المعارك الضارية وحرب الشوارع.

فبين كييف وموسكو اختلفت وسائل الحماية المخصصة لزعيمي البلدين زمن الحرب.

الرئيس بوتين يستعمل القطار خلال تنقلاته في جميع أنحاء روسيا والوصول إلى قصوره الخاصة.

الرئيس بوتين القطار مطلي باللونين الأحمر والرمادي، ما يجعله كأي قطار ركاب عادي.

هو عبارة عن عربة رئاسية بها غرفة نوم، بالإضافة إلى مقصورة مجهزة بمعدات الاتصالات المتطورة.

تكلف بناؤه أكثر من 13 مليون دولار. ويقال إن الرئيس الروسي مقتنع بأن السفر فيه أكثر أمانًا من ركوب الطائرات التي يسهل تتبعها.

الرئيس زيلينسكي الحكاية مختلفة في كييف، حيث يحتمي الرئيس زيلينسكي تحت الأرض في مخبأ سري، يطلق عليه اسم "بنكوفا".

وهو كتلة خرسانية من المكاتب المحاطة بحلقة من الفولاذ، تصطف حوله نقاط التفتيش مع حراس مسلحين لا يسمحون بدخول أي شخص سوى من لديهم تصريح بذلك.

ويطلب الجنود من الموجودين كلمات مرور سرية تتغير يوميا، وغالبا ما تكون عبارات يصعب على الروس نطقها.

استخدمه زيلينسكي وأعضاء حكومته خلال سيطرة الجيش الروسي على بلدات مجاورات لكييف، بعد ذلك تغيرت الخطة وخرج زيلينسكي ومن معه