فضيحة مدوية أشد وقعا من زلزال تركيا بطلها فريق الإنقاذ الإسرائيلي قطار مدرع ومخبأ سري..تفاصيل مثيرة كيف تتم حماية الرئيسين بوتين وزيلينسكي عالم جيولوجيا يحذر من وقوع زلزال خلال الأسبوع المقبل.. ما السبب ؟ PSG يكشف عن الحالة الصحية لنيمار وصحيفة تحدد مدة غيابه صحيفة مشهورة تكشف عن تفاصيل مخبأ رئيس أوكرانيا .. لا توجد أنوار أو نوافذ تركيا تنهي عمليات الإنقاذ بمعظم مناطق الزلزال وتعلن عن حصيلة الوفيات النهائية راشفورد يشعل الصراع على عرش الهدافين في ظل صيام كين وهالاند جماعة الحوثي تفاجئ المواطنين بهدية صادمة بمناسبة ذكرى مصرع زعيمها «حسين الحوثي» تحركات واسعة لتنظيم وتنسيق رحلات المعتمرين والحجاج وتنسيق بين وزارة الأوقاف والهيئة العامة للنقل البري إسرائيل تكشف عن هجوم إيراني على احد ناقلات النفط في بحر العرب
حذر عالم الجيولوجيا العراقي في كلية العلوم بجامعة بغداد، صالح محمد عوض، من حدوث زلزال خلال الأسبوع المقبل، دون أن يحدد مكان وقوعه.
جاء ذلك خلال مداخلة له عبر "سكايب"، مع الإعلامي المصري أحمد موسى، عبر برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، حيث توقع صالح محمد عوض أن يحدث زلزال بين 20 و27 شباط/ فبراير الجاري.
وأوضح أنه خلال الفترة من 20 إلى 27 شباط/ فبراير الجاري، سيدخل القمر بين الأرض والشمس مع اقتراب كوكب المريخ من الأرض، ما ينتج عنه جهد زائد، مشددا على أنه يجب الحذر من احتمالية حدوث زلزال.
واستدرك بالقول إنه لا يريد أن يبث الرعب في نفوس البشر، مؤكدا أن هناك جهدا أرضيا كبيرا في الفترة التي تم ذكرها وهو ما يستوجب توخي الحذر، قائلا: "لا أؤكد أن هذه الفترة تشهد حدوث زلزال، بل احتمالية".
وفي تفسيره لظاهرة الزلازل، قال عوض إن الكواكب تتفاعل مع بعضها البعض لتؤثر على الزلازل عن طريق ضغوط الجاذبية الناشئة عن الكواكب التي تسبب تباطؤًا في سرعة دوران الأرض، لافتا إلى أن الزلزال يحدث بسب قوى خارجية وليس قوى داخلية.
وأوضح أن الأرض تخضع لقوة جذب من جميع الكواكب، مضيفا أنه من المستحيل توقع الزلزال، وتوجد احتمالية فقط للتنبؤ به.
وفي السياق، تحدث صالح محمد عوض عن العالم الهولندي فرانك هوغربيتس الذي تنبأ بحدوث الزلزال المدمر في تركيا وسوريا قبل ثلاثة أيام من حدوثه، قائلا: "لم أعلم شيئا إلا عن طريق منصات السوشيال ميديا، ولكن على المستوى العلمي هذا غير صحيح ولم يحدث من قبل ولا يوجد تكنولوجيا أو شيء يستطيع تحديد هذا".
وأوضح أنه أعد دراسة عن أسباب الزلازل نشرها في عام 2021، ولم يتلفت لها أحد، قائلا إن الجميع يعتقد أن الزلزال يحدث بقوة خارجية وليست قوى داخلية، مبينا أن القوة الخارجية نتيجة الانتظام الكوكبي، وهناك ما يحفز صفيحة الأرض على التحرك لتوليد الزلزال نتيجة تفعيل الصدوع، مضيفا أن الكواكب تتفاعل مع بعضها البعض لتؤثر على الزلازل عن طريق ضغوط الجاذبية الناشئة عن تكوين كواكب.
اظهار أخبار متعلقة ونوه إلى أن أوضاع الكواكب متغيرة، إذ تخضع الكرة الأرضية مثلا لقوى الجاذبية الخارجية، موضحا أنه قبل حدوث زلزال تركيا فقد كان هناك تخلف في سرعة دوران الأرض ما أدى إلى تحرك الألواح في تركيا وهو ما نتجت عنه الكارثة