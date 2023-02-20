PSG يكشف عن الحالة الصحية لنيمار وصحيفة تحدد مدة غيابه

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كشف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، جديد الحالة الصحية لنجمه البرازيلي نيمار جونيور، بعد الإصابة الخطيرة التي تعرض لها الأحد، وغادر على إثرها أرضية الملعب في الدقيقة 51'، خلال المباراة التي انتهت بفوز فريقه على ضيفه ليل (4-3)
وحسب ما ذكره النادي في بلاغ، فإن الفحوصات الأولية التي خضع لها نيمار، أظهرت أنه لا يعاني من كسر في الكاحل، بل مجرد التواء، على أن يجري فحوصات جديدة بعد 48 ساعة، لتحديد مدة غيابه.
وحسب ما جاء في صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، فإن نيمار سيغيب عن مباراة "الكلاسيكو" يوم الأحد القادم، في قمة الجولة 25 من الدوري الفرنسي، مضيفة أن حظوظ مشاهدته يوم 8 آذار/مارس القادم أمام بايرن ميونيخ تبقى "ضئيلة".
تجدر الإشارة، إلى أن نيمار، يقدم مستويات كبيرة هذا الموسم، بتسجيله 18 هدفا، إضافة إلى 17 تمريرة خاسمة في جميع المسابقات.