تركيا تنهي عمليات الإنقاذ بمعظم مناطق الزلزال وتعلن عن حصيلة الوفيات النهائية

الإثنين 20 فبراير-شباط 2023 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، الأحد، عن انتهاء أعمال البحث والإنقاذ في معظم المناطق التي ضربها الزلزال المدمر قبل أسبوعين.

وقالت الإدارة في بيان، إن أعمال البحث والإنقاذ لأحياء محتملين، أو انتشال جثث جديدة، ستستمر فقط في كهرمان مرعش وهاتاي، وهما المنطقتان اللتان شهدتا أكبر عدد من الضحايا.

وفي سياق متصل، أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ، عن ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 41020 ألفا. فيما اقتربت الإحصائية الرسمية في مناطق النظام، والمعارضة في سوريا من 6 آلاف ضحية.

توجه وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، برفقة نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن إلى ولاية هاتاي التركية لتفقد المنطقة المتضررة من الزلزال.

واستقبل تشاووش أوغلو بلينكن في قاعدة إنجرليك العسكرية بولاية أضنا (جنوبا)، حيث استقلا مروحية وانطلقا من القاعدة نحو هاتاي.

ويضم الوفد الأمريكي بجانب بلينكن، سفير واشنطن في أنقرة جيفري فليك.

وكان مسؤولون غربيون، إضافة إلى قادة ووزراء عرب، زاروا تركيا، وبعض المناطق المتضررة من الزلزال، وقدموا مساعدات مالية وعينية لتركيا.

جاليات عربية تتبرع بالدم وأطلقت الجاليات والمنظمات العربية في تركيا، الأحد، حملة للتبرع بالدم لصالح المصابين جراء الزلزال.

وبالتنسيق مع الهلال الأحمر التركي ووقف جامع تقسيم، فقد شارك عرب وأتراك في الحملة التي أقيمت ضمن خيمة تابعة للهلال الأحمر في ساحة تقسيم الشهيرة بقلب مدينة إسطنبول.

ونظمت الحملة الجمعية العربية، بمشاركة منظمات أخرى منها: اتحاد المرأة العربية، وجمعية اللمة السورية، واتحاد الأطباء العرب، والبيت المصري التركي، واتحاد المرأة الليبية.

ومنذ ساعات الصباح توافد عرب وأتراك جنبا إلى جنب على حملة التبرع بالدم، وزاد الإقبال خلال النهار على أن تستمر حتى المساء