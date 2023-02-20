جماعة الحوثي تفاجئ المواطنين بهدية صادمة بمناسبة ذكرى مصرع زعيمها «حسين الحوثي»

الإثنين 20 فبراير-شباط 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس- خاص

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افادت مصادر محلية في صنعاء اليوم الاحد بان مليشيات الحوثي الارهابية فرضت جرعة سعرية غير معلنه على اغلب اسعار المواد الغذائية في مناطق سيطرتها.



واوضحت المصادر لمأرب برس بان الجرعة الحوثية الجديدة استهدفت اغلب المواد الغذائية وحليب الاطفال والسجائر .

واوضحت المصادر بان الجرعة الحوثية الجديدة تأتي في اطار تطوير مشروع الجبايات وتحسين مصادر ايرادات الجماعة الانقلابية لتغطية نفقات مهرجاناتها العنصرية والتي كان اخرها مايسمى ذكرى مصرع زعيم الجماعة حسين بن بدر الدين الحوثي.