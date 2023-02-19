تحركات واسعة لتنظيم وتنسيق رحلات المعتمرين والحجاج وتنسيق بين وزارة الأوقاف والهيئة العامة للنقل البري

الأحد 19 فبراير-شباط 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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عُقد صباح اليوم، بمقر وزارة الأوقاف والإرشاد بالعاصمة المؤقتة عدن، اجتماعًا تنسيقيًا بين وزارة الأوقاف-قطاع الحج والعمرة- والهيئة العامة للنقل البري؛ وذلك لتنظيم رحلات المعتمرين والحجاج من وإلى الأراضي المقدسة.

وفي اللقاء أشاد وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد لقطاع الحج والعمرة الدكتور مختار بن الخضر الرباش بالجهود التي بذلتها غرفة العمليات المشتركة بين القطاع والهيئة خلال الموسم الماضي والتي كانت في انعقاد دائم على مدار الساعة، وحث المسؤولين في اللجان على تقييم كل المراحل السابقة وتطوير أداءها ومعالجة نقاط القصور والضعف؛

لما من شأنه الارتقاء بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، مؤكدًا أن تلك النجاحات تحققت في ضوء المتابعة المستمرة والإشراف الدائم من معالي وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ محمد بن عيضة شبيبة.

وتطرق اللقاء إلى تفعيل آلية الربط الشبكي بين قطاع الحج والعمرة والهيئة؛ بما يسهم في إيجاد قاعدة بيانات عن الوكالات المفوجة والشركات الناقلة للحجاج والمعتمرين. واستعرض الإجتماع الترتيبات الجارية بين قطاع الحج والعمرة وهيئة شؤون النقل البري لتنظيم موسم الحج والعمرة عبر شركات النقل الجماعي، .

كما تم استعراض إجراءات التفويج من قبل الوكالات المصرح لها وفقًا للشروط والمعايير واللوائح المنظمة، والشركات الناقلة والمرخص لها من قبل هيئة شؤون النقل البري.

من جهته أكد رئيس الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري الأستاذ فارس شعفل، على أهمية التنسيق مع قطاع الحج والعمرة بوزارة الأوقاف خلال موسم الحج المقبل، وتلافي الإشكالات التي حصلت خلال الفترات الماضية، مشيرًا إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها الهيئة خلال العام المنصرم والتي حققت نتائج نوعية وغير مسبوقة رغم الصعوبات المتراكمة،.

مؤكدا أن قيادة الهيئة سوف تواصل جهودها الرامية إلى إيجاد عملية نقل متكاملة وناجحة بكل المقاييس.

وأكد التزام الهيئة بعدم التعامل مع أي شركة غير مصرح لها العمل في النقل البري وأي وكالة مفوجة لا تملك ترخيص رسمي للقيام بمهمة التفويج.

حضر اللقاء وكيل الوزارة المساعد لقطاع الحج والعمرة عارف البركاني، ومدير عام الحج والعمرة عبد الكريم الشيخ، وعبد الرقيب شجاع الدين مدير النقل والتفويج، ومن جانب الهيئة العامة للنقل البري ماجد الميسري مدير عام التراخيص.