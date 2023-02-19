إسرائيل تكشف عن هجوم إيراني على احد ناقلات النفط في بحر العرب لماذا قررت وزارة الزراعة والثروة السمكية ايقاف صادرات اليمن من الاحياء البحرية ؟ 141 مليون شخص حول العالم الى يدفعون محو الفقر المدقع قرارات ومعالجات لمشروع أبراج الكهرباء ومحطات التوليد بوادي حضرموت اللجنة الأمنية بمأرب تتوعد ''كل من تسول له نفسه'' وتوجه دعوة هامة لأبناء المحافظة صنعاء.. قبائل «بني حشيش» يعتصمون أمام منزل شيخ متحوث للمطالبة بإنصافهم من حملة حوثية زلزال يضرب مدينة الدقم بسلطنة عمان ضوابط دخول السجائر الالكترونية مع المسافرين المتوجهين الى السعودية حكومة صنعاء غير المعترف بها توجه الاتهامات للتحالف تفاصيل جديدة حول جريمة مقتل المغترب اليمني في امريكا العوبلي يرويها احد افراد الأسرة
قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد، إن إيران مسؤولة عن هجوم أفادت أنباء بأن ناقلة نفط تعرضت له قبل أيام.
وأكد قبطان الناقلة كامبو سكوير التي ترفع علم ليبيريا أمس السبت وقوع هجوم، موضحا أن الناقلة تعرضت لأضرار طفيفة تسبب فيها جسم طائر في العاشر من فبراير/ شباط بينما كانت تبحر في بحر العرب. وربطت قواعد بيانات الشحن هذه الناقلة بشركة زودياك ماريتايم التي يملكها قطب الشحن الإسرائيلي إيال عوفر.
وقال نتنياهو في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء: “الأسبوع الماضي هاجمت إيران مجددا ناقلة نفط في مياه الخليج العربي وأضرت بحرية الملاحة الدولية”.
وتقول مصادر دفاعية وأمنية إقليمية إنها تشتبه في أن إيران تقف وراء الهجوم، الذي لم تعلق عليه. ورفضت إيران من قبل اتهامات بالمسؤولية عن هجمات مماثلة وقعت في السنوات القليلة الماضية