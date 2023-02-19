لماذا قررت وزارة الزراعة والثروة السمكية ايقاف صادرات اليمن من الاحياء البحرية ؟

الأحد 19 فبراير-شباط 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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اقرت وزارة الزراعة والري، اليوم، وقف تصدير منتجات الاسماك والاحياء البحرية الطازجة الى خارج الوطن من جميع المنافذ بهدف توفيرها للاسواق المحلية نظرا لما تمر به البلاد من ظروف صعبة في شحة الانتاج السمكي ،خاصة وان اليمن معتمدة على الاصطياد التقليدي.

ووجهت الوزارة الهيئة العامة للمصائد السمكية وفروعها في المحافظات بتنفيذ القرار والتنسيق مع السلطات المحلية والجهات المختصة لرفع تقرير يومي لغرفة العمليات بكميات وانواع الاسماك في مراكز الانزال ومنح التجار والمصدرين فترة اسبوع من تاريخ صدور القرار لتصريف وتصدير منتجاتهم.

واكد وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء سالم السقطري ان قرار ايقاف صادرات الاحياء البحرية جاء كضرورة ملحة في هذه الفترة التي شح فيها الانتاج وما يترتب عليه من تشكيل لجان مراقبة ومتابعة لعملية الانتاج حتى لاتحدث فجوة من عملية الانتاج وبما يتوافق مع متطلبات السوق المحلية.

واشار الى انه سيتم انزال نشرة سعرية لجميع انواع الاسماك لكل مناطق الشريط الساحلي من قبل غرفة عملية الوزارة..دعيًا محافظي المحافظات وكافة الجهات المعنية التفاعل الجاد لنجاح الاجراءات التي اتخذتها الوزارة.