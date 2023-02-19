قرارات ومعالجات لمشروع أبراج الكهرباء ومحطات التوليد بوادي حضرموت

الأحد 19 فبراير-شباط 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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أقرت لجنة المناقصات الفرعية برئاسة وكيل المحافظة لشؤون مديريات الوادي والصحراء عامر العامري الإجراءات الكفيلة بالتعجيل لتنفيذ مشروع الأبراج لخط نقل الكهرباء من المحطة الغازية الى محطة التوليد في قريو ومحطات التحويل.

واستعرض اللجنة في اجتماعها اليوم، الإشكاليات التي تواجه تنفيذ المشروع وكيفية التغلب عليها لضمان تنفيذ مكونات المشروع بحسب الدراسات والتصاميم الفنية المعدة.

وأكد الوكيل العامري حرص السلطة المحلية على إنجاز المشروع الذي سيسهم تعزيز القدرة التوليدية لمواجهة الطلب المتزايد للطاقة الكهربائية، مشددا على ضرورة مضاعفة الجهود لإيجاد المعالجات المناسبة لكل المعضلات التي تسبب في تأخير تنفيذ هذين المكونين بحسب البرنامج الزمني الموقع عليه.