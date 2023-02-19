اللجنة الأمنية بمأرب تتوعد ''كل من تسول له نفسه'' وتوجه دعوة هامة لأبناء المحافظة صنعاء.. قبائل «بني حشيش» يعتصمون أمام منزل شيخ متحوث للمطالبة بإنصافهم من حملة حوثية زلزال يضرب مدينة الدقم بسلطنة عمان ضوابط دخول السجائر الالكترونية مع المسافرين المتوجهين الى السعودية حكومة صنعاء غير المعترف بها توجه الاتهامات للتحالف تفاصيل جديدة حول جريمة مقتل المغترب اليمني في امريكا العوبلي يرويها احد افراد الأسرة اسعار بيع وشراء الدولار والسعودي اليوم الأحد تفاصيل معجزة جديدة في 3 ناجين بينهم طفل بعد 296 ساعة من زلزال تركيا بريطانيا تكشف تفاصيل إحباط مخطط إيراني واسع لقتل وخطف المعارضين مقاضاة يمني رفض زواج ابنته الأمريكية ونقلها بالقوة إلى صنعاء
ذكرت مصادر محلية أن أبناء منطقة "صرِف" في "بني حشيش"، شمال العاصمة اليمنية صنعاء، المسيطر عليها من قبل جماعة الحوثي، يواصلون اعتصاماً مفتوحاً منذ أسابيع أمام منزل شيخ أرحب الموالي للجماعة "نبيه أبونشطان"، للمطالبة بإنصافهم من حملة عسكرية حوثية.
وقالت وسائل اعلام إن قبائل منطقة صرف يشتكون من حملة حوثية اقتحمت منازلهم وقتلت وجرحت عدداً منهم، فيما اختطفت آخرين مع استمرار حصارهم منذ أسابيع وحتى اليوم، دون أي تحرك من قبل قيادة الجماعة لإنصافهم.
وكانت تقارير حقوقية ذكرت أن جماعة الحوثي تحاول السطو على كثير من أراضي منطقة صرف بدعوى أنها أوقاف أميرية تعود إلى زمن الأئمة ما قبل ثورة سبتمبر 1962، الأمر الذي اعتبره مواطنون إعادة لجبايات وسطو النظام الإمامي البائد في شمال اليمن.