صنعاء.. قبائل «بني حشيش» يعتصمون أمام منزل شيخ متحوث للمطالبة بإنصافهم من حملة حوثية

الأحد 19 فبراير-شباط 2023 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- متابعات

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ذكرت مصادر محلية أن أبناء منطقة "صرِف" في "بني حشيش"، شمال العاصمة اليمنية صنعاء، المسيطر عليها من قبل جماعة الحوثي، يواصلون اعتصاماً مفتوحاً منذ أسابيع أمام منزل شيخ ‎أرحب الموالي للجماعة "نبيه أبونشطان"، للمطالبة بإنصافهم من حملة عسكرية حوثية.

وقالت وسائل اعلام إن قبائل منطقة صرف يشتكون من حملة حوثية اقتحمت منازلهم وقتلت وجرحت عدداً منهم، فيما اختطفت آخرين مع استمرار حصارهم منذ أسابيع وحتى اليوم، دون أي تحرك من قبل قيادة الجماعة لإنصافهم.



وكانت تقارير حقوقية ذكرت أن جماعة الحوثي تحاول السطو على كثير من أراضي منطقة صرف بدعوى أنها أوقاف أميرية تعود إلى زمن الأئمة ما قبل ثورة سبتمبر 1962، الأمر الذي اعتبره مواطنون إعادة لجبايات وسطو النظام الإمامي البائد في شمال اليمن.