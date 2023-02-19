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زلزال يضرب مدينة الدقم بسلطنة عمان

الأحد 19 فبراير-شباط 2023 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-وكالات
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ضرب زلزال بقوة 4.1 درجات على مقياس ريختر، الأحد، مدينة الدقم على بحر العرب في سلطنة عمان.

وقال مركز رصد الزلازل، التابع لجامعة السلطان قابوس، على "تويتر"، إن زلزالا بقوة 4.1 درجات وقَع الساعة 7:55 بالتوقيت المحلي (3:55 ت.غ) على عمق 16.3 كليو مترا، وعلى بعد 451 كيلومترا جنوب غرب العاصمة مسقط.

وحتى الساعة 6:30 بتوقيت غرينتش لم ترد أنباء عن خسائر بشرية ولا أضرار مادية.

وشهدت دول عديدة، بينها فلسطين ولبنان والجزائر، هزات أرضية منذ أن ضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجات جنوب شرقي تركيا وشمالي سوريا في 6 فبراير/ شباط الجاري، ما خلَّف خسائر بشرية وأضرارا مادية كبيرة.

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