اللجنة الأمنية بمأرب تتوعد ''كل من تسول له نفسه'' وتوجه دعوة هامة لأبناء المحافظة صنعاء.. قبائل «بني حشيش» يعتصمون أمام منزل شيخ متحوث للمطالبة بإنصافهم من حملة حوثية زلزال يضرب مدينة الدقم بسلطنة عمان ضوابط دخول السجائر الالكترونية مع المسافرين المتوجهين الى السعودية حكومة صنعاء غير المعترف بها توجه الاتهامات للتحالف تفاصيل جديدة حول جريمة مقتل المغترب اليمني في امريكا العوبلي يرويها احد افراد الأسرة اسعار بيع وشراء الدولار والسعودي اليوم الأحد تفاصيل معجزة جديدة في 3 ناجين بينهم طفل بعد 296 ساعة من زلزال تركيا بريطانيا تكشف تفاصيل إحباط مخطط إيراني واسع لقتل وخطف المعارضين مقاضاة يمني رفض زواج ابنته الأمريكية ونقلها بالقوة إلى صنعاء
ضرب زلزال بقوة 4.1 درجات على مقياس ريختر، الأحد، مدينة الدقم على بحر العرب في سلطنة عمان.
وقال مركز رصد الزلازل، التابع لجامعة السلطان قابوس، على "تويتر"، إن زلزالا بقوة 4.1 درجات وقَع الساعة 7:55 بالتوقيت المحلي (3:55 ت.غ) على عمق 16.3 كليو مترا، وعلى بعد 451 كيلومترا جنوب غرب العاصمة مسقط.
وحتى الساعة 6:30 بتوقيت غرينتش لم ترد أنباء عن خسائر بشرية ولا أضرار مادية.
وشهدت دول عديدة، بينها فلسطين ولبنان والجزائر، هزات أرضية منذ أن ضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجات جنوب شرقي تركيا وشمالي سوريا في 6 فبراير/ شباط الجاري، ما خلَّف خسائر بشرية وأضرارا مادية كبيرة.