ضوابط دخول السجائر الالكترونية مع المسافرين المتوجهين الى السعودية

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كشفت السلطات السعودية اليوم الأحد عن كمية السجائر الإلكترونية المسموح بدخولها مع المسافر إلى المملكة.
وقالت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية، إنه يسمح للمسافر البالغ غير المتردد على المنفذ الجمركي، باستيراد 25 سيجارة إلكترونية ذات الاستخدام المرة الواحدة.
كما يسمح باستيراد السجائر الالكترونية ذات الاستخدام المرة الواحدة بحد أقصى 125 جهازا كل 3 أشهر للفرد.
ونصحت الهيئة بالاطلاع على التعريفة الجمركية المتكاملة لمعرفة الإجراءات للسلع المستوردة من خلال الرابط.