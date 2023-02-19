حكومة صنعاء غير المعترف بها توجه الاتهامات للتحالف

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اتهمت مليشيا الحوثي التحالف بقيادة السعودية بعدم الجدية في المفاوضات التي تجرى بوساطة عمانية.
وقال جلال الرويشان -نائب رئيس حكومة المليشيا غير المعترف بها- إن جماعته لم تلمس جدية واضحة في فصل الموقف السعودي عن الرغبة الأمريكية، وهذه لن تؤدي إلى نتيجة، حسب قوله.
وزعم أن الأجندة الأمريكية تنظر إلى اليمن ضمن المشهد الدولي، وتسعى لتوظيف ما وصفه بالعدوان على اليمن.
وأشار القيادي الحوثي إلى أن دول التحالف بقيادة السعودية عادت لاستخدام الملف الإنساني كورقة للحصول على مكاسب سياسية، مؤكدا أنه استحقاق لا علاقة له بالتفاوض العسكري ولا السياسي.
وتأتي تصريحات القيادي الحوثي غداة تهديد زعيم المليشيا بنسف التهدئة والعودة إلى القتال حال تعثرت المفاوضات الجارية بوساطة عمانية.
وسبق أن هدد زعيم المليشيا، عبد الملك الحوثي، التحالف بالعودة إلى التصعيد العسكري حال استمرار تجاهل اشتراطاتهم لإحياء الهدنة.
وقال، في كلمة له، إن الصبر سينفد إن لم تبادر دول التحالف إلى التفاهم الجاد والعملي في الملف الإنساني.