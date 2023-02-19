اسعار بيع وشراء الدولار والسعودي اليوم الأحد

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أسعار صرف الريال اليمني مقابل (الدولار-السعودي) الأحد - 19/02/2023
صنعاء
-الدولار الأمريكي
شراء = 545 بيع = 548
-الريال السعودي
شراء = 145 بيع = 146
عدن
-الدولار الأمريكي
شراء = 1260 بيع = 1274
-الريال السعودي
شراء = 335 بيع = 337