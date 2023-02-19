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اسعار بيع وشراء الدولار والسعودي اليوم الأحد

الأحد 19 فبراير-شباط 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-وكالات
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أسعار صرف الريال اليمني مقابل (الدولار-السعودي) الأحد - 19/02/2023

صنعاء 

-الدولار الأمريكي

شراء = 545 بيع = 548 

-الريال السعودي

شراء = 145 بيع = 146 

عدن

-الدولار الأمريكي

شراء = 1260 بيع = 1274

-الريال السعودي

شراء = 335 بيع = 337

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