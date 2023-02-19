الكشف عن تفاصيل صفقة تبادل أبرمها الحوثي مع تنظيم القاعدة

الأحد 19 فبراير-شباط 2023 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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أعلنت جماعة أنصار الشريعة الموالية لتنظيم القاعدة السبت، أنها أجرت عملية تبادل أسرى مع جماعة أنصار الله "الحوثي" في اليمن، استردت خلالها اثنين من عناصرها.

وذكر التنظيم في بيان أنه تم تبادل سجينين حوثيين بمقاتلين جهاديين هما القعقاع البيحاني وموحد البيضاني في 14 شباط/فبراير، فيما لم يعلق الحوثي على عملية التبادل.

وتزايد نشاط الجماعة التابعة للقاعدة ومسلحين موالين لتنظيم الدولة في اليمن، في خضم فوضى الحرب الأهلية بين الحكومة المدعومة من السعودية والمتمردين الحوثيين المتحالفين مع إيران.

وتعتبر الولايات المتحدة أن تنظيم القاعدة في جزيرة العرب من أخطر فروع الشبكة الجهادية العالمية.

وأكد مصدر أمني في العاصمة اليمنية صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون عملية تبادل الأسرى لوكالة فرانس برس، لكنه لم يذكر تفاصيل أخرى.

ووفق موقع "سايت انتلجينس غروب"، تم إطلاق سراح سجينين حوثيين ضمن عملية التبادل