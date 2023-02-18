اليونيسف تدق ناقوس الخطر مجدداً: أكثر من 8 مليون طفل في اليمن معرضون للخطر تنظيم القاعدة يفضح المليشيات: أتممنا صفقة مع الحوثيين ومصدر أمني في صنعاء يكشف تفاصيل الصفقة مقاتلات روسية متطورة داخل قاعدة جوية إيرانية تحت الأرض ..تفاصيل عما يجري داخل القاعدة مسؤول تركي يفجر مفاجأة حول “أسلحة تحدث زلازل”.. ويشرح كيف يتم استخدامها مليشيات الحوثي تحدد موعد النطق بالحكم في قضية الناشطين«حجر والمومري وعلاو والمصباحي» اللجنة الأمنية والعسكرية بمأرب تتوعد بالضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه إقلاق الأمن والاستقرار وإرهاب الآمنين الكشف عن أدلة حكومية تؤكد تخادم الحوثيين مع التنظيمات الارهابية رئيس الأركان يخاطب قيادات عسكرية متخرجه : أنتم تقاتلون دفاعاً عن الجمهورية وضد مشروع إرهابي يسعى لإبادة البشرية وصول ثالث دفعات منخة المشتقات النفطية السعودية الجديدة الى عدن واشنطن تجدد موقفا بشأن السلاح الايراني المهرب للحوثيين
قالت منظمة اليونيسف التابعة الأمم المتحدة إن مستقبل أكثر من 8 مليون طفل يمني معرض للخطر، بسبب الصراع الذي يقترب من دخوله العام التاسع.
وذكرت المنظمة، أن الصراع أعاق حصول 8.1 مليون طفل في اليمن على التعليم، مما يعرض مستقبلهم للخطر.
وأكدت المنظمة التابعة للأمم المتحدة أن التعليم هو حق لكل طفل، وأولوية لليونيسف.
وأدى الصراع باليمن الذي اشعلته جماعة الحوثي إلى خروج أكثر من 2500 مدرسة عن الخدمة، بعد تعرضها للدمار الكلي أو الجزئي وتحول بعضها إلى ثكنات عسكرية.