اليونيسف تدق ناقوس الخطر مجدداً: أكثر من 8 مليون طفل في اليمن معرضون للخطر

السبت 18 فبراير-شباط 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- متابعات

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قالت منظمة اليونيسف التابعة الأمم المتحدة إن مستقبل أكثر من 8 مليون طفل يمني معرض للخطر، بسبب الصراع الذي يقترب من دخوله العام التاسع.

وذكرت المنظمة، أن الصراع أعاق حصول 8.1 مليون طفل في اليمن على ‎التعليم، مما يعرض مستقبلهم للخطر.

وأكدت المنظمة التابعة للأمم المتحدة أن التعليم هو حق ‎لكل طفل، وأولوية لليونيسف.

وأدى الصراع باليمن الذي اشعلته جماعة الحوثي إلى خروج أكثر من 2500 مدرسة عن الخدمة، بعد تعرضها للدمار الكلي أو الجزئي وتحول بعضها إلى ثكنات عسكرية.