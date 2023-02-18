اليونيسف تدق ناقوس الخطر مجدداً: أكثر من 8 مليون طفل في اليمن معرضون للخطر تنظيم القاعدة يفضح المليشيات: أتممنا صفقة مع الحوثيين ومصدر أمني في صنعاء يكشف تفاصيل الصفقة مقاتلات روسية متطورة داخل قاعدة جوية إيرانية تحت الأرض ..تفاصيل عما يجري داخل القاعدة مسؤول تركي يفجر مفاجأة حول “أسلحة تحدث زلازل”.. ويشرح كيف يتم استخدامها مليشيات الحوثي تحدد موعد النطق بالحكم في قضية الناشطين«حجر والمومري وعلاو والمصباحي» اللجنة الأمنية والعسكرية بمأرب تتوعد بالضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه إقلاق الأمن والاستقرار وإرهاب الآمنين الكشف عن أدلة حكومية تؤكد تخادم الحوثيين مع التنظيمات الارهابية رئيس الأركان يخاطب قيادات عسكرية متخرجه : أنتم تقاتلون دفاعاً عن الجمهورية وضد مشروع إرهابي يسعى لإبادة البشرية وصول ثالث دفعات منخة المشتقات النفطية السعودية الجديدة الى عدن واشنطن تجدد موقفا بشأن السلاح الايراني المهرب للحوثيين
اعترف تنظيم القاعدة في اليمن اليوم (السبت) بإطلاق المليشيات الحوثية عنصرين من أتباعه في إطار صفقة تبادل أسرى.
وأقر التنظيم في بيان بإجراء مفاوضات مع المليشيا الحوثية تكللت بإطلاق الإرهابيين «القعقاع البيحاني» و«موحد البيضاني»، لافتاً إلى أنه بموجب التعاون المشترك بينهما لا تزال الجهود مبذولة لإطلاق ما تبقى من عناصر التنظيم.
وذكرت قناة مهند المجاهد التابعة لمؤسسة «الملاحم»، الذراع الدعائية للتنظيم، أن أنصار الشريعة فكوا أسر أسيرين في صفقة تبادل أسرى، مشيراً إلى أن الأسيرين كانا ضمن ما يسمى بـ«أنصار الشريعة» التابعة لتنظيم القاعدة.
في السياق ذاته أكد مصدر أمني في العاصمة اليمنية صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون عملية تبادل الأسرى لوكالة فرانس برس، لكنه لم يذكر تفاصيل أخرى.
هذا فيما ذكر موقع "سايت انتلجينس غروب"، بانه تم إطلاق سراح سجينين حوثيين ضمن عملية التبادل.
وتصر المليشيا على إخفاء علاقتها بالتنظيم لكنها تموله بالمواد النفطية وتعتمد ميزانية شهرية له، وتعقد لقاءات لتنسيق العمليات الإرهابية بينهما في المحافظات المحررة خصوصاً بعد تمكن السلطات من القبض على عدد من عناصر التنظيم ينفذون عمليات إرهابية بتوجيهات من قيادات حوثية في شبوة والساحل الغربي.
واعتراف أعضاء الخلايا بأنهم ينتمون إلى تنظيم القاعدة لكن تم تجنيدهم لتنفيذ عمليات إرهابية تحت إدارة قيادات حوثية ومركز عمليات في صنعاء والحديدة.
وكانت مصادر إعلامية أكدت أن المفاوضات بين المليشيا الحوثية وتنظيم القاعدة في شهر يناير الماضي تدور حول إطلاق سراح 17 عنصرا من تنظيم القاعدة مقابل 9 حوثيين، موضحاً أن مفاوض تنظيم القاعدة الإرهابي عبدالله علي علوي مزاحم الملقب بـ«الزرقاوي» أجرى لقاءات عدة مع مفاوض مليشيا الحوثي القيادي محمد سالم النخعي (أبو أنس)، وتم الاتفاق بين الطرفين على أن يتم إبرام الصفقة في شهر يناير الجاري.
ووفقاً لمصادر قبلية فإن الصفقة تأجلت بعد أن تمكنت وسائل إعلام مناوئة للحوثي من فضح معلوماتها. وأفادت المصادر بأن المليشيا لجأت لتجزئة الصفقة إلى صفقات سيتم إطلاقها على شكل تبادل أفراد محدودين بين فترة وأخرى، مبينة أن المليشيا تتخفى على عدد المفرج عنهم الحوثيين الذين كانوا رهائن لدى التنظيم.