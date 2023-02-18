مقاتلات روسية متطورة داخل قاعدة جوية إيرانية تحت الأرض ..تفاصيل عما يجري داخل القاعدة

السبت 18 فبراير-شباط 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- وكالات

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كشفت صور الأقمار الصناعية، عن وجود مقاتلات روسية متطورة داخل قاعدة جوية إيرانية جديدة تحت الأرض تسمى “إيجل 44″، كانت إيران قد أعلنت عنها يوم السابع من فبراير/شباط، في شريط فيديو دعائي.



– مقاتلات روسية متطورة داخل قاعدة جوية إيرانية

نشرت صحيفة “نيويورك تايمز”، مساء أمس الجمعة، تقريراً عن القاعدة الإيرانية، مشيرةً إلى أن الأقمار الصناعية أظهرت تفاصيل أخرى عما يجري داخل القاعدة.

وقالت الصحيفة: “إن الصور من الأعلى كشفت عن وصول مقاتلات روسية متطورة لقاعدة جوية إيرانية، كما رصدت مجسماً يشبه مقاتلات سوخوي-35 الروسية بالقرب من “نسر 44″ القاعدة العسكرية التي شيدتها إيران تحت الأرض وكشفت عنها مؤخراً”.

وأضافت الصحيفة: “أن الصور ربما تشير إلى أن إيران تحاول استخدام مجسم بأبعاد المقاتلة الروسية للتأكد من إمكانية مرورها داخل الأنفاق الموجودة تحت الأرض وتمركزها في القاعدة الجديدة”.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في الوقت الذي لم تؤكد فيه روسيا الاتفاق، فإن التفاصيل الواردة في مقاطع الفيديو وصور الأقمار الصناعية تشير إلى أن إيران تجري على الأقل الاستعدادات لوصول الطائرات.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين مطلعين على الأمر، قولهم: “إن عملية التسليم ستحدث في وقت لاحق من هذا العام، وستكون هذه أهم ترقية في البلاد لأسطول طائراتها المقاتلة المتقادمة منذ عقود”.



وفي وقتٍ سابقٍ، ذكرت صحيفة “إيران ديلي” الرسمية الإيرانية أن هذه القاعدة الجوية ستكون قادرة على استقبال وتشغيل جميع أنواع الطائرات المقاتلة والقاذفات والمسيرات التابعة لسلاح الجو.



وأوضحت الصحيفة أن “إيجل 44” هي واحدة من عدة قواعد جوية تكتيكية تحت الأرض والتي أنشئت في مناطق مختلفة بالبلاد لتوفير القدرة على تنفيذ عمليات جوية مفاجئة من أي مكان وزمان.



والجدير ذكره أن هذه التطورات جاءت على وقع تسارع وتيرة التعاون العسكري بين روسيا وإيران بسبب العزلة الدولية لموسكو إثر عمليتها العسكرية في أوكرانيا وحاجتها إلى الإمدادات العسكرية.