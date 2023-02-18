مقاتلات روسية متطورة داخل قاعدة جوية إيرانية تحت الأرض ..تفاصيل عما يجري داخل القاعدة مسؤول تركي يفجر مفاجأة حول “أسلحة تحدث زلازل”.. ويشرح كيف يتم استخدامها مليشيات الحوثي تحدد موعد النطق بالحكم في قضية الناشطين«حجر والمومري وعلاو والمصباحي» اللجنة الأمنية والعسكرية بمأرب تتوعد بالضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه إقلاق الأمن والاستقرار وإرهاب الآمنين الكشف عن أدلة حكومية تؤكد تخادم الحوثيين مع التنظيمات الارهابية رئيس الأركان يخاطب قيادات عسكرية متخرجه : أنتم تقاتلون دفاعاً عن الجمهورية وضد مشروع إرهابي يسعى لإبادة البشرية وصول ثالث دفعات منخة المشتقات النفطية السعودية الجديدة الى عدن واشنطن تجدد موقفا بشأن السلاح الايراني المهرب للحوثيين مسلسل تاريخي في رمضان عن شخصية اسلامية بارزة.. وزعيم شيعي يطلب من السعودية الغاء عرضه زوجة بشار الأسد تثير غضب السوريين المتضررين من الزلزال
في الوقت الذي ما تزال فيه تركيا تقبع تحت هول كارثة الزلزال الذي ضرب جنوب البلاد حاصداً عشرات آلاف القتلى، أثارت تصريحات لمسؤول تركي جدلاً كبيراً حول وجود أسلحة يمكن أن “تحدث زلازل”.
في تصريحات على قناة تلفزيونية محلية، أعلن رئيس وكالة الفضاء التركية، سردار حسين يلدريم، أن هناك أسلحة قادرة على إحداث زلازل، مؤكداً أن الزلازل التي بلغت قوتها 7-8 درجات يمكن أن تحدث بشكل مصطنع، الأمر الذي فهم من خلاله بأنه يلمح إلى أن الزلزال الأخير الذي ضرب البلاد يمكن أن يكون بفعل فاعل.
وفقاً لصحيفة “Sözcü”، فإن سردار حسين يلدريم، قال: “إنه لإحداث مثل تلك الزلازل يجب إرسال قضبان من التيتانيوم الكبيرة من الأقمار الصناعية إلى الأرض لتخترقها حتى عمق 5 كيلومترات وتحدث زلزالاً”.
وأضاف: “أن هناك أقماراً صناعية (Warrior) يمكنها إرسال هذه القضبان بطول 10 أمتار من الفضاء إلى أي هدف”، معتبراً “أن لا أحد يستطيع فعل أي شيء إذا تم استخدام هذا السلاح، خاصةً في دول مثل تركيا، لا شيء”.
وتابع: “أقول هذا لأنني رأيت كيف يتم تطوير نظام الأسلحة هذا، إنها بسيطة جداً، لا بد أنك شاهدت أعمدة الكهرباء في الشوارع.. يشبه هذا السلاح في المظهر هذه الأعمدة، ويبلغ ارتفاعه ما يقرب من ثمانية إلى عشرة أمتار، إنه عبارة عن قضبان معدنية، لا يوجد شيء داخلها.. لا متفجرات ولا شيء، لكنها من سبائك التيتانيوم تطلق نحو الأرض إلى هدف معين”.
وأستطرد قائلاً: “تخترق ما يصل إلى 5 كيلومترات في عمق الأرض، بسرعة كبيرة فيحدث زلزال بقوة 7-8 درجات”.