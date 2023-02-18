مسؤول تركي يفجر مفاجأة حول “أسلحة تحدث زلازل”.. ويشرح كيف يتم استخدامها

السبت 18 فبراير-شباط 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- وكالات

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في الوقت الذي ما تزال فيه تركيا تقبع تحت هول كارثة الزلزال الذي ضرب جنوب البلاد حاصداً عشرات آلاف القتلى، أثارت تصريحات لمسؤول تركي جدلاً كبيراً حول وجود أسلحة يمكن أن “تحدث زلازل”.



في تصريحات على قناة تلفزيونية محلية، أعلن رئيس وكالة الفضاء التركية، سردار حسين يلدريم، أن هناك أسلحة قادرة على إحداث زلازل، مؤكداً أن الزلازل التي بلغت قوتها 7-8 درجات يمكن أن تحدث بشكل مصطنع، الأمر الذي فهم من خلاله بأنه يلمح إلى أن الزلزال الأخير الذي ضرب البلاد يمكن أن يكون بفعل فاعل.

وفقاً لصحيفة “Sözcü”، فإن سردار حسين يلدريم، قال: “إنه لإحداث مثل تلك الزلازل يجب إرسال قضبان من التيتانيوم الكبيرة من الأقمار الصناعية إلى الأرض لتخترقها حتى عمق 5 كيلومترات وتحدث زلزالاً”.

وأضاف: “أن هناك أقماراً صناعية (Warrior) يمكنها إرسال هذه القضبان بطول 10 أمتار من الفضاء إلى أي هدف”، معتبراً “أن لا أحد يستطيع فعل أي شيء إذا تم استخدام هذا السلاح، خاصةً في دول مثل تركيا، لا شيء”.



وتابع: “أقول هذا لأنني رأيت كيف يتم تطوير نظام الأسلحة هذا، إنها بسيطة جداً، لا بد أنك شاهدت أعمدة الكهرباء في الشوارع.. يشبه هذا السلاح في المظهر هذه الأعمدة، ويبلغ ارتفاعه ما يقرب من ثمانية إلى عشرة أمتار، إنه عبارة عن قضبان معدنية، لا يوجد شيء داخلها.. لا متفجرات ولا شيء، لكنها من سبائك التيتانيوم تطلق نحو الأرض إلى هدف معين”.



وأستطرد قائلاً: “تخترق ما يصل إلى 5 كيلومترات في عمق الأرض، بسرعة كبيرة فيحدث زلزال بقوة 7-8 درجات”.