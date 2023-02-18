مليشيات الحوثي تحدد موعد النطق بالحكم في قضية الناشطين«حجر والمومري وعلاو والمصباحي»

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قررت المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة للحوثيين في صنعاء، السبت، حجز قضية أربعة ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي للحكم إلى بعد أسبوعين، بعد اتهامهم بتكدير الأمن إثارة الفوضى والتعاطف مع التحالف بقيادة السعودية.
وكانت جماعة الحوثي، أعتقلت بشكل متفاوت في شهر ديسمبر الماضي، الناشطين على اليوتيوب أحمد حجر ومصطفى المومري وأحمد علاو وحمود المصباحي، على خلفية انتقادهم لتفشي الفساد في المحافظات الخاضعة للجماعة.
وقال المحامي وضاح قطيش في منشور له على الفيس بوك إن القاضي أقفل باب المرافعات في القضية بالجلسة المنعقدة اليوم، بينما حجزها للحكم والنطق به في جلسة الثلاثاء بعد القادم.
وتنص لائحة الاتهام المنسوبة لهم، بأن الناشطين اذاعوا اخبارا وبيانات واشاعة كاذبة.