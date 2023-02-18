الكشف عن أدلة حكومية تؤكد تخادم الحوثيين مع التنظيمات الارهابية

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جدد الرئيس اليمني رشاد العليمي اتهامه لجماعة الحوثيين بالتخادم مع التنظيمات الارهابية.
وقال الرئيس العليمي اليوم السبت في جلسة حوارية على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن ان لدى حكومته ادلة تتضمن افراج الجماعة المدعومة من ايران عن عشرات المحكومين بقضايا الارهاب.
واوضح ان من بين الارهابيين الذي افرجت جماعة الحوثيين عنهم عناصر ضالعة بتفجير البارجة الاميركية يو اس اس كول الذي أسفر عن مقتل 17 بحارا اميركيا في اكتوبر تشرين عام 2000.
وقال الرئيس العليمي ان اليمن بحاجة إلى دفعة كبيرة من المجتمع الدولي لاستعادة الامن والاستقرار وجلب الحوثيين الى طاولة المفاوضات.
وأضاف " إذا اراد المجتمع الدولي حلا سلميا تفاوضيا، فيجب ان يمر عبر مسار شامل يشمل معالجة كافة القضايا بما في ذلك تخلي الجماعة الارهابية عن ايديولوجياتها التكفيرية المتطرفة، وفي المقدمة التوقف عن قمع النساء والناشطين".
وجدد التذكير بأن جماعة الحوثيين ليست مشروعا للسلام في اليمن، استنادا الى "محطات من التجارب الطويلة معها منذ انقلبت على التوافق الوطني في سبتمبر 2014، بدعم من الحرس الثوري الايراني"، حد قوله.
واختتم الرئيس العليمي قائلا "نحن لدينا قضية شعب، لن نكل ولن نمل حتى نرفع عن شعبنا هذا الكابوس " ،حد وصفه.