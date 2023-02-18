رئيس الأركان يخاطب قيادات عسكرية متخرجه : أنتم تقاتلون دفاعاً عن الجمهورية وضد مشروع إرهابي يسعى لإبادة البشرية

السبت 18 فبراير-شباط 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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شهد رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز، اليوم، حفل تخرج الدفعة التاسعة تأهيل ضباط بالمنطقة العسكرية السابعة.

ونفذ الخريجون مشروعاً تكتيكياً (ميثاق١) عكسوا خلاله قدراتهم ومهاراتهم القتالية العالية التي اكتسبوها طيلة فترة التدريب

. وهنأ رئيس الأركان، الخريجين بنجاحهم وتخرجهم بكل كفاءة واقتدار.. مهنئاً الجميع بالذكرى ال٧٥ لثورة الدستور التي فجرها اليمنيون ضد سلطة الظلم والكهنوت بقيادة الثائر البطل الشيخ علي ناصر القردعي.

وأشاد بما أظهره الخريجون من مهارات قتالية عالية.. متمنياً لهم التوفيق والنجاح في مهامهم الوطنية.

وأكد رئيس الأركان، رهان القيادة السياسية ممثلة برئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، وأعضاء المجلس، على القوات المسلحة في استعادة الدولة وردع أي تحركات لتنظيم جماعة الحوثي الإرهابية. وقال مخاطباً الخريجين:

أنتم أيها الأبطال تقاتلون دفاعاً عن الجمهورية والهوية اليمنية ودفاعاً عن الإنسانية ضد مشروع إرهابي يسعى لإبادة البشرية. مؤكداً أن النصر سيكون حليف مشروع الحياة والحرية ضد مشروع الموت والدمار والعنصرية الذي سبق وأن سُحق على يد أحرار اليمن من قبل.

وفي ختام الحفل الذي حضره قائد المنطقة العسكرية السابعة اللواء الركن محمد المنتصر، وعدد من القيادات العسكرية، جرى تكريم المبرزين في الدفعة.