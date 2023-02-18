وصول ثالث دفعات منخة المشتقات النفطية السعودية الجديدة الى عدن

السبت 18 فبراير-شباط 2023 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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وصلت ثالث دفعات منحة المشتقات النفطية السعودية الجديدة إلى محافظة عدن مقدمة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لتشغيل أكثر من 70 محطة كهرباء في أنحاء اليمن.

وقال البرنامج ان منحة المشتقات النفطية الجديدة تأكيداً على حرص المملكة العربية السعودية على تحقيق الأمن والاستقرار والنماء للشعب اليمني الشقيق، وامتداداً للمنح السابقة بإجمالي 4,2 مليارات دولار أمريكي تسهم منحة المشتقات النفطية السعودية الجديدة في تشغيل 70 محطة لتوليد الكهرباء تنعكس بشكل مباشر في تشغيل المستشفيات والمراكز الطبية والطرق والمدارس والمنشئات الحكومية والمطارات والموانئ.

كما تعزز المنحة الحركة التجارية والاقتصادية اسهمت منح المشتقات النفطية السابقة التي وفرها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في خفض الإنفاق الحكومي جزئيًا بما يغذي الاقتصاد اليمني عبر التخفيف من عبء الإنفاق على الحكومة، ومضاعفة الطاقة الإنتاجية ووصولها إلى مستهدف 3119 جيجاوات/ ساعة خلال مدة تشغيل المحطات, إضافة إلى تغطية احتياجات محطات توليد الكهرباء في اليمن