واشنطن تجدد موقفا بشأن السلاح الايراني المهرب للحوثيين

السبت 18 فبراير-شباط 2023 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

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قال نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي‏، دانيال بنايم، إن بلاده مستمرة بالتعاون مع شركائها في ردع ومنع وصول الأسلحة ومعدات الطائرات المسيرة الإيرانية إلى مليشيا الحوثي.

وأضاف، في تصريحات صحفية، أن النقل غير القانوني للمواد القاتلة من إيران تصرف غير مسؤول وخطير، يؤدي إلى مزيد من العنف وعدم الاستقرار في الشرق الأوسط.

وأكد التزام واشنطن بالتعاون الوثيق مع دول الخليج؛ لضمان استطاعتها الدفاع عن نفسها ضد أي اعتداء، مشيرا إلى أن السعودية تبذل جهودا لتحويل وقف إطلاق النار في اليمن إلى مسار أكثر ديمومة.