مسلسل تاريخي في رمضان عن شخصية اسلامية بارزة.. وزعيم شيعي يطلب من السعودية الغاء عرضه

السبت 18 فبراير-شباط 2023 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

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طلب زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر في تغريدة على تويتر من قناة أم بي سي السعودية أن تلغي عرض مسلسل تاريخي بعنوان معاوية بن أبي سفيان، منتقدا هذه الشخصية، ومحذرا من أن عرض المسلسل يمكن أن يجرح مشاعر البعض، حد قوله.

ودعا زعيم التيار الصدري في العراق، إلى عدم بث المسلسل الدرامي عن سيرة الشخصية الإسلامية البارزة "معاوية بن أبي سفيان"، المعروف بأنه مؤسس الدولة الأموية.

واعتبر الصدر أن "بث مثل هذه المسلسلات مخالف للسياسات الجديدة المعتدلة التي انتهجتها المملكة العربية السعودية الشقيقة"، قائلًا إنه "لا داعي لجرح مشاعر إخوتكم المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها".

وتعتزم شبكة MBC السعودية بث المسلسل في مارس/ أذار المقبل خلال شهر رمضان.

وعبّرت MBC عن رفضها التعليق على تساؤلات CNN بالعربية بشأن بيان الصدر.

وحسب تقارير نُشرت حول المسلسل، تدور أحداثه حول شخصية معاوية بن أبي سفيان، وما حدث خلال ما سُمي بفترة "الفتنة الكبرى"، التي تعد واحدة من أبرز محطات التاريخ الإسلامي، حيث الانقسامات حول شخص من يتولى الخلافة منذ مقتل الخليفة عثمان بن عفان ومثله الإمام علي ابن أبي طالب، وصولا إلى الاقتتال وتأسيس الدولة الأموية.

وامتد نفوذ الدولة الأموية، التي كان عمادها على العرب ومن يدينون بالمذهب السني، إلى مساحات شاسعة من الأرض في الفترة من عام 661 إلى 744 ميلاديًا.