المبعوث الأممي يبحث عن ''دور هام'' في موسكو للتوصل الى تسوية في اليمن.. بيان

السبت 18 فبراير-شباط 2023 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-وكالات

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بحث المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، الجمعة، مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، امس الجمعة سبل تسوية النزاع في البلد العربي الذي يشهد حربا منذ نحو 8 سنوات.

وأفاد المبعوث الأممي في بيان مقتضب بأنه اختتم زيارته (غير محددة المدة) إلى ‎موسكو بعد لقائه لافروف وعددا من كبار المسؤولين الروس.

وأوضح غروندبرغ، أنه ناقش في الزيارة "الدور الهام للمجتمع الدولي ومجلس الأمن في دعم الأطراف اليمنية للتوصل إلى تسوية مستدامة عن طريق التفاوض"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

ومؤخرا، عقد المبعوث الأممي مباحثات في الرياض ومسقط وعدن، تناولت سبل تمديد الهدنة والتوصل إلى اتفاق سياسي ينهي الصراع في اليمن.

يأتي ذلك في وقت تبذل الأمم المتحدة وجهات دولية وإقليمية جهودا مستمرة لتمديد هدنة في اليمن استمرت 6 أشهر وانتهت في 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، وتتبادل الحكومة والحوثيون اتهامات بشأن المسؤولية عن فشل تمديدها.

ويعاني اليمن حربا بدأت عقب سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء وعدة محافظات نهاية 2014، بإسناد من قوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح الذي قتل في 2017 بمواجهات مع مسلحي الجماعة إثر انتهاء التحالف بينهما.

وازداد النزاع منذ مارس/ آذار 2015، بعد تدخل تحالف عسكري عربي بقيادة السعودية لإسناد قوات الحكومة الشرعية في مواجهة جماعة الحوثي المدعومة من إيران.