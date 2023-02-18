ثلاث سفن في بحر العرب تتعرض لهجمات بطائرات مسيرة

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كشفت شركة الأمن البحري البريطانية عن تعرض سفينتين، يملكهما الاحتلال الإسرائيلي، وأخرى إماراتية لهجوم في بحر العرب عبر أنظمة جوية مسيرة، مرجحة وقوف إيران خلف الحادثة.
إلى ذلك، نقلت رويترز عن مصدر دفاعي إقليمي أن سفينة واحدة على الأقل يملكها الاحتلال الإسرائيلي تعرضت لهجوم يفترض أن إيران نفذته في بحر العرب في العاشر من الشهر الجاري.
وقال المصدر إن طائرات مسيرة استُخدمت على الأرجح، مضيفا أنه لم ترد تقارير عن سقوط ضحايا، فيما لم يصدر تعليق فوري من إيران، التي رفضت اتهامات وقوفها وراء حوادث مماثلة في السنوات القليلة الماضية.