الحوثي يعلن الحرب ويحرض أنصاره: ''استعدوا لكل الإحتمالات''

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هدد زعيم المليشيا، عبد الملك الحوثي، التحالف العربي بالعودة إلى التصعيد العسكري حال ما وصفه استمرار تجاهل اشتراطاتهم لإحياء الهدنة.
وقال، في كلمة له امس، إن الصبر سينفد إن لم تبادر دول التحالف إلى التفاهم الجاد والعملي في الملف الإنساني، حد تعبيره.
الحوثي بيّن أن جماعته في حالة حرب مستمرة وليست في هدنة، رغم وجود خفض للتصعيد نتاج الوساطة العمانية، مضيفا أن المليشيا ستعطي الفرصة الكافية لمسقط لإنجاح مساعيها.
ودعا زعيم المليشيا أنصاره إلى اليقظة والجهوزية إزاء كل الاحتمالات، وفي مقدمتها عودة الحرب والتصعيد في أي لحظة، زاعما أن مفتاح السلام يتمثل بالملف الإنساني، إضافة إلى إنهاء ما وصفه بالحصار، ورحيل القوات الأجنبية.