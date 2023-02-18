لماذا أطاح الجيش الروسي بـ 4 قادة كبار ؟

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لا تزال السلطات الروسية تواصل عملية تغيير قادة الجيش وتعيين آخرين في القيادة العسكرية، وعينت موسكو، امس (الجمعة)، سيرغي كوزوفليف رئيساً للمنطقة العسكرية الجنوبية، رستم مرادوف رئيساً للمنطقة العسكرية الشرقية، وحل يفغيني نيكيفوروف في منصب رئيس المنطقة العسكرية الغربية.
وطالت الإقالات المنطقة العسكرية المركزية، إذ عين الجنرال آندرى موردفيتشيف قائداً لها، مكان ألكسندر لا بين الذي تمت «ترقيته».
وتم تعيين لابين رئيساً لأركان القوات البرية في البلاد الشهر الماضي، على الرغم من الانتقادات الشديدة من كبار القادة بشأن أدائه في أوكرانيا.
فيما قاد موردفيتشيف القوات الروسية خلال هجوم العام الماضي على مدينة ماريوبول الساحلية بجنوب أوكرانيا، بحسب موقع «آر.بي.سي» الروسي.
وبلغ الهجوم ذروته خلال حصار استمر لأشهر لمصنع آزوفستال للصلب واستولت عليه القوات الروسية في نهاية المطاف.
وفي أكتوبر الماضي، عينت روسيا قائد القوات الجوية الجنرال سيرغي سوروفيكين قائداً عاماً لقواتها في أوكرانيا، بعد فترة وجيزة من أنباء إقالة قائدي المنطقتين الشرقية والغربية العسكريتين.
وفي شهر سبتمبر 2022، أقالت وزارة الدفاع الروسية نائب وزير الدفاع الروسي دميتري بولغاكوف من منصبه، مبررة الخطوة بنقله إلى منصب آخر.
وتعرضت القيادة العسكرية الروسية بقيادة وزير الدفاع سيرغي شويغو العام الماضي لانتقادات حتى داخل دوائر قريبة من الكرملين، على خلفية الحرب في أوكرانيا