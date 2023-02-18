الكشف عن تفاصيل صفقة جديدة بين الإحتلال و3 دول عربية في أنظمة استخبارية بقيمة 800 مليون دولار تفاصيل صفقة الـ18 ثانية.. برشلونة يعلن ضم المكسيكي أراوخو منعت من الترشح لجمعية الهندسة.. فتحدتهم من قلب طهران ظاهرة نادرة.. صور لطفلة ولدت بذيل طوله 6 هي الأولى من نوعها… الأقمار الصناعية تكشف مقاتلات روسية تصل إيران الوليد بن طلال يوجه رسالة للملياردير إيلون ماسك تعرف على الكلفة المهولة الكفيلة بإعادة اعمار تركيا عقب الزلزال المدمر اطباء يحذرون من متحور يصيب الجهاز التنفسي العلوي وسريع الانتشار المصارعة الطاجيكية القومية – كوشتين تتبوأ مكانةً دولية سفير الصين في اليمن يكتب: "إحياء روح البعثة الصينية لليمن.. الاستمرار في تعميق الصداقة اليمنية الصينية التقليدية"
أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، امس الجمعة، رسميا ضم اللاعب المكسيكي جوليان أراوخو، قادما من صفوف فريق لوس أنجلوس غالاكسي الأمريكي، لمدة 3 مواسم ونصف الموسم.
وكان برشلونة قد أخفق في إتمام صفقة ضم اللاعب الشاب جوليان أراوخو (21 عاما)، خلال اليوم الأخير من الميركاتو الشتوي الماضي، قبل أن يعلن اليوم الجمعة عن التعاقد معه رسميا، لمدة ثلاث سنوات ونصف السنة حتى 30 حزيران / يونيو 2026.
وسينضم الظهير الأيمن الذي يملك في رصيده 3 مباريات دولية، إلى تدريبات الفريق الرديف لبرشلونة تحت قيادة رافا ماركيز.
ويخطط برشلونة لتأهيل لاعبه الجديد، حتى تصدر محكمة التحكيم الرياضية، حكمها بشأن تسجيله بقائمة الفريق، بعد تأخر برشلونة في تسجيله لمدة 18 ثانية عقب إغلاق الميركاتو الشتوي الأخير.
وتوجه أراوخو إلى برشلونة يوم الخميس، من أجل الخضوع للكشف الطبي قبل الانضمام لصفوف الفريق.