تفاصيل صفقة الـ18 ثانية.. برشلونة يعلن ضم المكسيكي أراوخو

السبت 18 فبراير-شباط 2023 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، امس الجمعة، رسميا ضم اللاعب المكسيكي جوليان أراوخو، قادما من صفوف فريق لوس أنجلوس غالاكسي الأمريكي، لمدة 3 مواسم ونصف الموسم.

وكان برشلونة قد أخفق في إتمام صفقة ضم اللاعب الشاب جوليان أراوخو (21 عاما)، خلال اليوم الأخير من الميركاتو الشتوي الماضي، قبل أن يعلن اليوم الجمعة عن التعاقد معه رسميا، لمدة ثلاث سنوات ونصف السنة حتى 30 حزيران / يونيو 2026.

وسينضم الظهير الأيمن الذي يملك في رصيده 3 مباريات دولية، إلى تدريبات الفريق الرديف لبرشلونة تحت قيادة رافا ماركيز.

ويخطط برشلونة لتأهيل لاعبه الجديد، حتى تصدر محكمة التحكيم الرياضية، حكمها بشأن تسجيله بقائمة الفريق، بعد تأخر برشلونة في تسجيله لمدة 18 ثانية عقب إغلاق الميركاتو الشتوي الأخير.

وتوجه أراوخو إلى برشلونة يوم الخميس، من أجل الخضوع للكشف الطبي قبل الانضمام لصفوف الفريق.