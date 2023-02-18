منعت من الترشح لجمعية الهندسة.. فتحدتهم من قلب طهران ظاهرة نادرة.. صور لطفلة ولدت بذيل طوله 6 هي الأولى من نوعها… الأقمار الصناعية تكشف مقاتلات روسية تصل إيران الوليد بن طلال يوجه رسالة للملياردير إيلون ماسك تعرف على الكلفة المهولة الكفيلة بإعادة اعمار تركيا عقب الزلزال المدمر اطباء يحذرون من متحور يصيب الجهاز التنفسي العلوي وسريع الانتشار المصارعة الطاجيكية القومية – كوشتين تتبوأ مكانةً دولية سفير الصين في اليمن يكتب: "إحياء روح البعثة الصينية لليمن.. الاستمرار في تعميق الصداقة اليمنية الصينية التقليدية" تفاصيل لقاء رئيس حزب الإصلاح مع مبعوثة النرويج الخاصة إلى اليمن عاجل.. تصريح رسمي يؤكد فشل مشاورات السلام مع الحوثيين وأبرز بند تنصلت المليشيات عن تنفيذه
في ظاهرة نادرة، ولدت طفلة في البرازيل بذيل يبلغ طوله 6 سم كان مغطى بالجلد وبارزاً من ظهرها، وقد تمكن الجراحون من إزالته.
ونشرت مجلة صوراً لا تصدق قبل الجراحة وبعدها، تُظهر الفتاة بعد 3 سنوات من العملية التي غيرت حياتها، وفق صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
ولدت الفتاة التي لم تذكر تقارير الجراحين هويتها، مصابة بـ"السنسنة المشقوقة"، وهي عيب خلقي نادر في العمود الفقري يحدث في الرحم، ويسبب فجوة في العمود الفقري.
وهذه الحالة هي نوع من عيوب الأنبوب العصبي، وهو بنية بالجنين النامي تصبح في النهاية دماغ الطفل والحبل النخاعي والأنسجة التي تحيط بهما.
من مجلة Journal of Pediatric Surgery Case Reports من مجلة Journal of Pediatric Surgery Case Reports "ذيل بشري زائف" فيما تمكن الجراحون من إزالة الذيل.
وكشف الأطباء من مستشفى GRENDAAC للأطفال في ساو باولو، أن الذيل انتشر من المنطقة القطنية العجزية، وهي المنطقة التي تربط العمود الفقري بالحوض.
كما شخص الفريق هذه الأنسجة الزائدة على أنها "ذيل بشري زائف". يشار إلى أنه تم تسجيل أقل من 200 حالة من هذه الظاهرة، وهي حالة غير طبيعية أثناء الحمل