آخر الاخبار

منعت من الترشح لجمعية الهندسة.. فتحدتهم من قلب طهران ظاهرة نادرة.. صور لطفلة ولدت بذيل طوله 6 هي الأولى من نوعها… الأقمار الصناعية تكشف مقاتلات روسية تصل إيران الوليد بن طلال يوجه رسالة للملياردير إيلون ماسك تعرف على الكلفة المهولة الكفيلة بإعادة اعمار تركيا عقب الزلزال المدمر اطباء يحذرون من متحور يصيب الجهاز التنفسي العلوي وسريع الانتشار المصارعة الطاجيكية القومية – كوشتين تتبوأ مكانةً دولية سفير الصين في اليمن يكتب: "إحياء روح البعثة الصينية لليمن.. الاستمرار في تعميق الصداقة اليمنية الصينية التقليدية" تفاصيل لقاء رئيس حزب الإصلاح مع مبعوثة النرويج الخاصة إلى اليمن عاجل.. تصريح رسمي يؤكد فشل مشاورات السلام مع الحوثيين وأبرز بند تنصلت المليشيات عن تنفيذه

ظاهرة نادرة.. صور لطفلة ولدت بذيل طوله 6

السبت 18 فبراير-شباط 2023 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات
عدد القراءات 221

 

 في ظاهرة نادرة، ولدت طفلة في البرازيل بذيل يبلغ طوله 6 سم كان مغطى بالجلد وبارزاً من ظهرها، وقد تمكن الجراحون من إزالته.

 

ونشرت مجلة صوراً لا تصدق قبل الجراحة وبعدها، تُظهر الفتاة بعد 3 سنوات من العملية التي غيرت حياتها، وفق صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

 ولدت الفتاة التي لم تذكر تقارير الجراحين هويتها، مصابة بـ"السنسنة المشقوقة"، وهي عيب خلقي نادر في العمود الفقري يحدث في الرحم، ويسبب فجوة في العمود الفقري.

وهذه الحالة هي نوع من عيوب الأنبوب العصبي، وهو بنية بالجنين النامي تصبح في النهاية دماغ الطفل والحبل النخاعي والأنسجة التي تحيط بهما.

من مجلة Journal of Pediatric Surgery Case Reports من مجلة Journal of Pediatric Surgery Case Reports "ذيل بشري زائف" فيما تمكن الجراحون من إزالة الذيل.

وكشف الأطباء من مستشفى GRENDAAC للأطفال في ساو باولو، أن الذيل انتشر من المنطقة القطنية العجزية، وهي المنطقة التي تربط العمود الفقري بالحوض.

كما شخص الفريق هذه الأنسجة الزائدة على أنها "ذيل بشري زائف". يشار إلى أنه تم تسجيل أقل من 200 حالة من هذه الظاهرة، وهي حالة غير طبيعية أثناء الحمل

إقراء أيضاً
الوليد بن طلال يوجه رسالة للملياردير إيلون ماسك
دراسات حديثة تكشف فوائد قد لا تعرفها للفاصولياء
بالترتيب.. الدول العربية والعالمية الأكثر عرضة لمخاطر الكوارث الطبيعية
خطف القلوب..تفاصيل مثيرة عن رضيع يخرج ضاحكا بعد 120 ساعة تحت الأنقاض تركيا
بدولة عربية وبقدرة 12 مليون أوقية.. اكتشاف منجم ضخم من الذهب سيقلب موازين القوة
جريمة غامضة تزلزل العالم العربي.. جثة رجل معلقة بمروحة وزوجته وأبناؤه قتلى تحت قد
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة منوعات

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2023 مأرب برس