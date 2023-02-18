هي الأولى من نوعها… الأقمار الصناعية تكشف مقاتلات روسية تصل إيران

السبت 18 فبراير-شباط 2023 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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قبل أيام، وتحديداً يوم السابع من فبراير/شباط، كشفت إيران عن قاعدة جوية جديدة تحت الأرض تسمى "إيجل 44" في شريط فيديو دعائي.

الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض عقوبات على إيران لدعمها روسيا العرب والعالم روسيا و أوكرانياالاتحاد الأوروبي يعتزم فرض عقوبات على إيران لدعمها روسيا إلا أن الأقمار الصناعية أظهرت تفاصيل أخرى عما يجري، وفقاً لصحيفة "نيويورك تايمز".

مقاتلات روسية متطورة فقد كشفت الصور من الأعلى وصول مقاتلات روسية متطورة لقاعدة جوية إيرانية.

كما رصدت مجسما يشبه مقاتلات سوخوي-35 الروسية بالقرب من "نسر 44" القاعدة العسكرية التي شيدتها إيران تحت الأرض وكشفت عنها مؤخرا.

وأضافت الصحيفة أن الصور ربما تشير إلى أن إيران تحاول استخدام مجسم بأبعاد المقاتلة الروسية للتأكد من إمكانية مرورها داخل الأنفاق الموجودة تحت الأرض وتمركزها في القاعدة الجديدة.

وبينما لم تؤكد روسيا الاتفاق، فإن التفاصيل الواردة في مقاطع الفيديو وصور الأقمار الصناعية تشير إلى أن إيران تجري على الأقل الاستعدادات لوصول الطائرات.

كما لفت مسؤولون مطلعون على الأمر للصحيفة، إلى أن عملية التسليم ستحدث في وقت لاحق من هذا العام، وستكون هذه أهم ترقية في البلاد لأسطول طائراتها المقاتلة المتقادمة منذ عقود.

شراكة دفاعية كاملة تقلق الغرب يشار إلى أن صحيفة "إيران ديلي" الرسمية الإيرانية كانت ذكرت أن هذه القاعدة الجوية ستكون قادرة على استقبال وتشغيل جميع أنواع الطائرات المقاتلة والقاذفات والمسيرات التابعة لسلاح الجو.

وأوضحت الصحيفة أن "نسر 44" هي واحدة من عدة قواعد جوية تكتيكية تحت الأرض والتي أنشئت في مناطق مختلفة بالبلاد لتوفير القدرة على تنفيذ عمليات جوية مفاجئة من أي مكان وزمان.

وجاءت هذه التطورات على وقع تسارع وتيرة التعاون العسكري بين روسيا وإيران بسبب العزلة الدولية لموسكو إثر عمليتها العسكرية في أوكرانيا وحاجتها إلى الإمدادات العسكرية.

وقد حذّرت الولايات المتحدة مراراً من العلاقة بين روسيا وإيران، حيث سبق أن نددت واشنطن بالتعاون العسكري بين البلدين، خصوصا بعد اعتراف طهران بتزويد موسكو بطائرات مسيرة استخدمتها الأخيرة في أوكرانيا.

كما كشفت واشنطن أن التعاون بين البلدين لن يقف عن هذا الحد، بل سيتطور في مجالات عدة، مثل تطوير الأسلحة والتدريب، حيث تقدم موسكو لطهران مستوى غير مسبوق من الدعم العسكري والتقني، الأمر الذي يحول علاقتهما إلى شراكة دفاعية كاملة على أن يدرس الطرفان أيضاً إنشاء خط إنتاج مشترك للطائرات المسيّرة المقاتلة في روسيا