الوليد بن طلال يوجه رسالة للملياردير إيلون ماسك

الجمعة 17 فبراير-شباط 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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وجه الأمير السعودي الوليد بن طلال، رسالة للملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، بشأن تسريح موظفي "تويتر". وعلى حسابه في "تويتر"، كتب الوليد بن طلال: "صديقي العزيز إيلون ماسك وسائل الإعلام تركز على التأثير الاجتماعي لتسريح موظفي تويتر، وهو أمر مفهوم".

وتابع الأمير الوليد: "لكنها لا تتحدث عن "التأثير المالي" الإيجابي و"التوفير في التكاليف" الذي ساعد على إنقاذ تويتر وموظفيه المتبقين