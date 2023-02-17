الوليد بن طلال يوجه رسالة للملياردير إيلون ماسك

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وجه الأمير السعودي الوليد بن طلال، رسالة للملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، بشأن تسريح موظفي "تويتر". وعلى حسابه في "تويتر"، كتب الوليد بن طلال: "صديقي العزيز إيلون ماسك وسائل الإعلام تركز على التأثير الاجتماعي لتسريح موظفي تويتر، وهو أمر مفهوم".
وتابع الأمير الوليد: "لكنها لا تتحدث عن "التأثير المالي" الإيجابي و"التوفير في التكاليف" الذي ساعد على إنقاذ تويتر وموظفيه المتبقين