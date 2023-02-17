الوليد بن طلال يوجه رسالة للملياردير إيلون ماسك تعرف على الكلفة المهولة الكفيلة بإعادة اعمار تركيا عقب الزلزال المدمر اطباء يحذرون من متحور يصيب الجهاز التنفسي العلوي وسريع الانتشار المصارعة الطاجيكية القومية – كوشتين تتبوأ مكانةً دولية سفير الصين في اليمن يكتب: "إحياء روح البعثة الصينية لليمن.. الاستمرار في تعميق الصداقة اليمنية الصينية التقليدية" تفاصيل لقاء رئيس حزب الإصلاح مع مبعوثة النرويج الخاصة إلى اليمن عاجل.. تصريح رسمي يؤكد فشل مشاورات السلام مع الحوثيين وأبرز بند تنصلت المليشيات عن تنفيذه اسماء اليمنيين الذين اودى زلزال تركيا بحياتهم حتى الآن و 4 آخرين خرجوا احياء من تحت الأنقاض القاتل اعترف والدوافع غير معروفة.. الشرطة تكشف ملابسات مقتل يمني في امريكا بعدة طعنات تلقاها من نجله القاصر عدن.. مليشيا الانتقالي تقتل نجل شيخ قبلي بارز من ابناء محافظة مأرب
بعد 10 أيام من الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا، تقدر عمليات إعادة الإعمار في البلاد بعشرات المليارات من الدولارات، حسبما ذكرت صحيفة "الفايننشال تايمز".
بينما لا يزال احتساب الخسائر الكاملة للزلزال مستمر، بدأت السلطات المحلية ومخططو المدن في تقييم ما يُرجح أن يكون أكبر جهد لإعادة الإعمار في تركيا منذ تأسيس الجمهورية عام 1923. وقال رئيس غرفة المهندسين المعماريين في اتحاد غرف المهندسين والمعماريين الأتراك، أيوب موهجو، إن نصف المباني البالغ عددها 3.4 مليون مبنى في المنطقة المتضررة جنوب تركيا قد تحتاج إلى الهدم. وأضاف: "من أجل إعادة بناء هذه المنازل، يتعين بناء البنية التحتية والمرافق العامة حتى نتمكن من التحدث عن التكلفة التقديرية الأولية البالغة 100 مليار دولار لإعادة الإعمار"، مقدرا الكلفة المالية لهذه الجهود. كما قدر لوتفو سافاش، عمدة مدينة أنطاكيا التاريخية التي ضربها زلزال 6 فبراير، تكلفة إعادة البناء بـ 100 مليار دولار.
ولا تزال التقديرات تختلف اختلافا كبيرا نظرا لمحدودية المعلومات حول حجم الضرر، لكنها ستكون بالتأكيد تكلفة ضخمة. وقالت أستاذة هندسة الزلازل في" يونيفرسيتي كوليدج لندن"، تيزيانا روسيتو، "إن التكلفة ستكون ضخمة حقا".
وضع أحد المتخصصين في نمذجة الكوارث، والذي طلب عدم ذكر اسمه، تكلفة إعادة الإعمار في نطاق يتراوح بين 10 مليارات و50 مليار دولار، بحسب تقرير الصحيفة البريطانية. وبحسب "الفيننشال تايمز"، فإن حوالي 13 مليون شخص تضرروا في تركيا، جراء الزلزال الذي ضرب جنوب البلاد وشمال سوريا وأسفر عن مقتل ما يزيد عن 43 ألف شخص.
وقالت إزجي أورهان، الأستاذة المشاركة بجامعة جانكايا في أنقرة والمتخصصة في إعادة الإعمار بعد الكوارث، إن العقارات السكنية والمدارس والمستشفيات والمباني التجارية والمطارات والمساجد وأماكن العبادة الأخرى ستحتاج جميعها إما إلى الإصلاح أو إعادة البناء. وأضافت أنه تم أيضا هدم البنية التحتية الحيوية مثل الطرق السريعة والأنابيب تحت الأرض.
وقال بنك الاستثمار "جيه بي مورغان" إن التكلفة المباشرة من الهياكل المدمرة قد تتجاوز 25 مليار دولار أو 2.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لتركيا. كما أنه من أصعب جوانب إعادة الإعمار، ستكون عملية إعادة بناء المراكز التاريخية مثل أنطاكيا، عاصمة مقاطعة هاتاي والمدينة التي كانت تُعرف في العصور التوراتية باسم أنطاكية.