تفاصيل لقاء رئيس حزب الإصلاح مع مبعوثة النرويج الخاصة إلى اليمن

الجمعة 17 فبراير-شباط 2023 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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استقبل رئيس الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح، الأستاذ محمد عبد الله اليدومي ، مبعوثة النرويج الخاصة إلى اليمن كريستي ترومسدال، لمناقشة مستجدات الأوضاع في بلادنا. وعبر اليدومي عن ترحيبه بمبعوثة مملكة النرويج وتقديره لجهود الأصدقاء النرويجيين ودعمهم للوساطة الأممية والحل السياسي في اليمن، مستعرضا رؤية حزب الإصلاح ومواقفه تجاه عدد من القضايا على المستوى الوطني.

وأكد أن الحكومة الشرعية -والإصلاح جزء منها- قدمت الكثير من التنازلات رغبةً في إحلال السلام في مختلف محطات المفاوضات والمشاورات، مبدياً أسفه أن كل تلك التنازلات قُوبلت بمزيد من التعنّت والرفض والتصعيد من جانب ميلشيا الحوثي، مضيفاً: "

وكلما أوشكنا على تحقيق اتفاق للسلام سرعان ما تتنصل المليشيا الحوثية من أي التزامات وتستهتر بمعاناة الشعب".

وأشار اليدومي إلى أن الضغط الدولي عادة ما يُمارس على الشرعية بمبررات مختلفة، دون أن تجد الضغوط طريقها إلى مليشيا الحوثي، منوهاً بوضع الحديدة حينما كانت قوات الشرعية والتحالف في أطراف المدينة، وضغط المجتمع الدولي لإيقاف تقدمها وفرض اتفاق ستوكهولم، وبالمقابل عجز عن الضغط على الحوثي لإجباره على فك الحصار عن تعز والتي تعيش أكبر مأساة إنسانية بسبب الحصار الحوثي.

واستعرض رئيس الهيئة العليا للإصلاح الأوضاع المعيشية الصعبة وتردي الخدمات التي يعاني منها كل أبناء شعبنا اليمني في المحافظات كافة، والتي كان السبب الرئيسي وراءها هو الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران، موضحاً أن الحوثي لا يكترث بمعاناة اليمنيين وأنه من خلال إصراره على مواصلة الانقلاب والحرب يضاعف المعاناة الإنسانية والاقتصادية والخدمية على أبناء الشعب اليمني.

ولفت اليدومي إلى أن إيران هي المتحكمة بقرار الحوثي وتعمل على تزويد مليشياته من خلال التهريب المستمر للسلاح النوعي من صواريخ ومسيّرات وذخائر، معتبرا أن تدفق تلك الأسلحة يمثل عائقا كبيرا أمام السلام ووقودا لحروب طويلة ضد اليمنيين والمنطقة.

كما أكد على وحدة منظومة الشرعية في مواجهة الانقلاب الحوثي الإيراني، مشددا على أهمية الشراكة بين مكونات العمل السياسي من أجل إنقاذ البلاد وإنهاء الانقلاب واستعادة الدولة.

من جانبها أكدت مبعوثة النرويج الخاصة إلى اليمن، كريستي ترومسدال، على اهتمام بلادها باليمن وحرص مملكة النرويج والاتحاد الأوروبي على دعم جهود الأمم المتحدة ومبعوثها السيد هانس جروندبرج لإحلال السلام في اليمن.

واستعرضت الدعم النرويجي لليمن في المجالات الإنسانية، مؤكدة أن بلادها تدعم كل ما من شأنه أن يحقق السلام ويخفف من المعاناة الاقتصادية لليمنيين، معبرة عن شكرها وتقديرها للإصلاح وقيادته على حرصهم من أجل السلام.

حضر الاجتماع عضو الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح الأستاذ أحمد القميري، ومن الجانب النرويجي يوهانا بيدرسون مسؤولة الشؤون السياسية بالبعثة الدبلوماسية النرويجية.