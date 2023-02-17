اسماء اليمنيين الذين اودى زلزال تركيا بحياتهم حتى الآن و 4 آخرين خرجوا احياء من تحت الأنقاض

الجمعة 17 فبراير-شباط 2023 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

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ارتفع عدد ضحايا زلزال تركيا من اليمنيين هناك، الى 10 اشخاص اخرهم مواطن عثر على جثته امس الخميس تحت الانقاض.

وبشأن أخر إحصائية لعدد الضحايا اليمنيين، افاد الملحق الإعلامي بالسفارة اليمنية في أنقرة طلال جامل بارتفاع العدد إلى 11 شخصا بعدما انتشلت فرق الانقاد، الخميس، كل من أحمد محمد عثمان المشولي وزوجته السورية هزار محمد، وإخراج نجلهما محمد حيا من تحت الانقاض وتم نقله إلى إسطنبول.

وأوضح أن السفارة اليمنية كانت شكلت لجنة بالتعاون مع اتحاد طلاب اليمن والجالية اليمنية حيت تم إخلاء أبناء الجالية اليمنية من طلاب وغيرهم من المدن التركية المتضررة والذين يتجاوز عددهم 400 شخص وتم تسكين أغلبهم في إسطنبول ومدن تركية أخرى.

وأشار جامل إلى أن هذه هي الإحصائية النهائية للضحايا اليمنيين، مؤكدا أن السفارة اليمنية ليس لديها أي أسماء لأشخاص لازالوا تحت الانقاض أو متوفين جدد غير الضحايا الـ 11 وهم:

1- الدكتور حمدي يحيى محمد الغزالي

2- وردة محمد جمعان- زوجة الغزالي

3- برهان العليمي

4- إيمان ثابت زوجة د.محمد الرعوي

5- سعاد ثابت- أخت زوجة د.محمد الرعوي

6- آلاء محمد الرعوي

7- أمين محمد الرعوي

8- شمس علي صالح هاجر

9- طفلها

10- أحمد محمد عثمان المشولي

11- هزار محمد – زوجة المشولي

من تم إخراجهم من تحت الأنقاض:

1- روضة عبد الحفيظ أحمد عبدي

2- الطالبة خديجة الحرازي

3- محمد أحمد المشولي - ابن المشولي

4- فاتن – زوجة برهان العليمي

وبعد 11 يوما على الزلزال المدمر في تركيا وسوريا ،تجاوزت حصيلة الوفيات في البلدين 43 ألفًا.

هذا وتعتزم الجالية اليمنية في تركيا تسير قافلة مساعدات لمتضرري الزلزال المدمر الذي ضرب 10 ولايات تركية، في حين بلغ عدد الضحايا اليمنيين 11 شخصا في أخر إحصائية.

وقال الملحق الإعلامي بالسفارة اليمنية في أنقرة طلال جامل لـ"يمن شباب نت"، إن أبناء الجالية اليمنية وبإشراف السفارة سيطلقون قافلة مساعدات يوم السبت المقبل موشحة بالعلمين اليمني والتركي وستحمل معونات بحسب ما حددته إدارة الكوارث التركية "أفاد".

ولفت إلى أن القافلة ستنطلق من إسطنبول، باسم اليمن إلى إحدى المدن التركية المنكوبة جراء الزلزال والتي ستحددها الجهات المعنية التركية، موضحا أن القافلة تحتوي على مواد إغاثية على متن 10 قاطرات.