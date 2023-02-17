القاتل اعترف والدوافع غير معروفة.. الشرطة تكشف ملابسات مقتل يمني في امريكا بعدة طعنات تلقاها من نجله القاصر

الجمعة 17 فبراير-شباط 2023 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

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كشفت الشرطة الأمريكية في مدينة فورت وين بولاية أنديانا، عن ملابسات مقتل المواطن الامريكي اليمني الأصل، توفيق العوبلي، وذلك بعد مضي نحو أسبوع على الجريمة.

وحسب موقع "يمنيز أوف أمريكا"، فإن الشاب (أحمد 16 عاماً) نجل الضحية هو المتورط في الجريمة.

وأوضح الموقع نقلا عن محاضر التحقيقات في الشرطة، أن الشاب اعترف بطعن والده 45 طعنة تسببت بوفاته، دون الكشف عن دوافع القتل.

وأضاف أن الجاني "استخدم سكين المطبخ الذي استقدمه من المنزل وباغت والده من الخلف وطعنه عدة طعنات في المتجر الخاص به وعندما سقط على الأرض واصل الطعن ثم سرق المال حتى يظهر كما لو أن الأمر كانت عملية سطو".

وأشار إلى أن المتهم "أقر أنه قام بتغيير ملابسه المليئة بدماء والده ورماها في مكب للقمامة قبل أن يذهب إلى المدرسة ذلك الصباح كأن شيء لم يكن!".

وقتل "توفيق أحمد العوبلي" في التاسع من فبراير الجاري في المحطة التي يعمل بها بولاية أنديانا، حيث أعلنت الشرطة حينها أنها ألقت القبض على شاب قاصر متهم بالوقوف وراء الجريمة.

يقول المتهم إنه "أغلق متجر والده في ليلة 6 فبراير وترك الباب مفتوحا، كي يتمكن من الدخول اليوم التالي لارتكاب الكريمة بحق والده".

ويضيف في محضر التحقيق أنه "عاد الى المتجر يوم 7 فبراير واختفى خلف طاولة (داخل المحل)، وعندما قدم والده بأشره بالضرب خلف رأسه بواسطة قطعة معدنية، ثم طعنه بسكين استقدمها من المنزل"، مشيرا الى أن "سرق المال عقب سقوط والده، لتظهر الجريمة على أنها عملية سطو".

وأشار الى أنه "قام بتنظيف المكان عقب الجريمة وأخذ تسجيلات كاميرات المراقبة، ثم قام بتغيير ملابسه المليئة بدماء والده ورماها في مكب للقمامة قبل أن يذهب إلى المدرسة على متن دراجته".